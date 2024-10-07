والدة شون ديدي تخرج عن صمتها حول اتهامات الاعتداء

خرجت والدة مغني الراب الأمريكي الشهير شون ديدي كومبس عن صمتها إزاء الاتهامات التي تلاحق ابنها بالإتجار يف الجنس وممارسة العنف، وهي التهم التي وصفتها والدة ديدي بأنها "أكاذيب".

وألقت الشرطة في مانهاتن القبض على الموسيقي، المعروف بأغانيه الناجحة مثل أغنية I'll Be Missing You التي صدرت عام 1997، بتهمة الاتجار بالجنس والابتزاز الشهر الماضي، وهو محتجز حاليًا في مركز احتجاز في مانهاتن بعد رفض الإفراج عنه بكفالة.

وفي بيان لها، دافعت جانيس سمول كومبس عن ابنها شون ديدي كومبس، قائلة إنه على الرغم من أنه "ارتكب أخطاء في الماضي، كما نفعل جميعًا"، فإنه "ليس الوحش الذي صوروه عليه".

وأضافت في بيان أصدرته محامية والدة شون ديدي كومبس وعائلته، ناتلي جي فيجرز:"من المحزن أن أرى ابني يُحاكم على تهم ملفقة بالكامل."

وجاء ذلك بعد 5 أيام من الكشف عن أن شون ديدي كومبس قد يواجه دعاوى قضائية من أكثر من 100 متهم إضافي ، من الرجال والنساء، بتهمة الاعتداء الجنسي والاغتصاب والاستغلال الجنسي.

نفى محامي النجم هذه الاتهامات وكل الاتهامات السابقة، ووصفها بأنها "كاذبة وتشهيرية".

وقد واجه عددًا من القضايا منذ العام الماضي، عندما اتهمته صديقته السابقة كاسي فينتورا بالاغتصاب والإساءة، نفى السيد كومبس هذه الاتهامات، وتمت تسوية القضية خارج المحكمة بعد يوم واحد من تقديمها.

ومع ذلك، رفعت 12 امرأة أخرى دعوى قضائية ضده بعد ذلك، واتهمت العديد منهن مغني الراب بتخديرهن والاعتداء عليهن.

وداهم عملاء فيدراليون ممتلكات ديدي في شهر مارس، بينما كانت السلطات تبني قضية جنائية ضد النجم.

وجرى تسريب مقطع فيديو للمطرب كومبس وهو يعتدي جسديًا على السيدة فينتورا في غرفة فندق في عام 2016 إلى الصحافة.

وفي بيانها، أشارت السيدة سمول كومبس إلى الفيديو، قالت: "ربما لم يكن ابني صادقا تماما بشأن بعض الأمور، مثل إنكاره أنه مارس العنف مع صديقته السابقة، بينما أظهرت كاميرات المراقبة في الفندق خلاف ذلك".

وأضافت: "في بعض الأحيان، تتشابك الحقيقة والكذبة بشكل وثيق لدرجة أنه يصبح من المرعب الاعتراف بجزء من القصة، خاصة عندما تكون هذه الحقيقة خارجة عن المألوف أو معقدة للغاية بحيث يصعب تصديقها."

وأردفت: "لهذا السبب أعتقد أن الفريق القانوني المدني لابني اختار تسوية دعوى صديقته السابقة بدلاً من الطعن فيها حتى النهاية، مما أدى إلى تأثير ارتدادي حيث استخدمت الحكومة الفيدرالية هذا القرار ضد ابني من خلال تفسيره على أنه اعتراف بالذنب".

وكان السيد كومبس قد اعتذر في وقت سابق عن الحادث الذي تم تصويره بالفيديو، قائلاً: "أتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعالي في هذا الفيديو. لقد شعرت بالاشمئزاز عندما فعلت ذلك. وأنا أشعر بالاشمئزاز الآن".