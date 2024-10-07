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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

عاجل.. جيش الاحتلال يوجه إنذارًا لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت

أفيخاي أدرعي
أفيخاي أدرعي

وجه الجيش الإسرائيلي مساء يوم الاثنين إنذار جديدا لسكان الضاحية الجنوبية.

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وبحسب"روسيا اليوم"، قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي  في بيان على منصة اكس،"إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية في برج البراجنة وحدث بيروت وتحديدا في المباني المحددة في الخرائط وتلك المجاورة لها".

وأضاف أفيخاي أدرعي "أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله وسيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب".

وأفاد في بيانه بأنه "ومن أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذه والمباني وتلك المجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 م".
انذار عاجل إلى سكان  الضاحية الجنوبية في برج البراجنة وحدث بيروت وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط وتلك المجاورة لها:
أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله وسيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب
من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم…

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