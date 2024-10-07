الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

مدير عام العربية للتنمية الزراعية يشارك في الدورة السادسة لفعاليات المدرسة الصيفية بمحافظة مرسى مطروح

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية أن المنظمة تسعى إلى الاهتمام بالأنشطة التنموية وكيفية الحفاظ على الموارد الطبيعية ومكافحة التصحر، لافتاً الى ان المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تهدف إلى المساهمة في إيجاد وتنمية الروابط بين الدول العربية وتنسيق التعاون فيما بينها في شتى المجالات والنشاطات الزراعية، خاصة في مجال تنمية الموارد الطبيعية والبشرية في قطاع الزراعة والتنمية الريفية، وتحسين وسائل وطرق استثمارها على أسس علمية، فضلا عن رفع الكفاءة الإنتاجية الزراعية النباتية والحيوانية، وبلوغ التكامل الزراعي المنشود بين الدول العربية تحقيقاً للأمن الغذائي العربي، فضلا عن الإشراف على تنفيذ برامج من شأنها مواجهة أزمات الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي. 


جاء ذلك لدى مشاركة معاليه في احتفالات محافظة مرسى مطروح بالدورة السادسة لفعاليات المدرسة الصيفية لطلاب الجامعات حول مصادر المياه غير التقليدية التي افتتحها الوزير  اللواء اركان حرب خالد شعيب محافظ مرسى مطروح والتي تقام تحت رعاية معالي السيد الاستاذ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبحضور سعادة الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصطلاح الاراضي والمهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد لمحافظ مرسى مطروح وسعادة المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح. 


وعلى هامش الاحتفال اتفق جميع الاطراف على بحث الموضوعات التي يمكن تنفيذها في محافظة مرسى مطروح بشراكة ثلاثية بين كل من المنظمة العربية للتنمية الزراعية ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ممثلة في مركز بحوث الصحراء ومحافظة مرسى مطروح، منها السياحة الريفية لما تتمتع به المحافظة من ميز نسبية خاصة في منطقة واحة سيوة، وكذلك تنفيذ احد المشاريع التي جاءت في الاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية 2020-2040 والتي اعدتها المنظمة للتنمية الزراعية وتبنتها الدول العربية، هذا بالاضافة الى بناء القدرات في كل ما في شأنه تحسين سبل كسب العيش في محافظة مرسى مطروح، وضرورة الاهتمام بالكوادر الوسيطة وكيفية تبادل الخبرات ونقل التقانات، واتفقت الاطراف على وضع خطة عمل للمرحلة القادمة، تتضمن مجالات التعاون المرتقبة بينهم والأنشطة الداعمة للمجتمعات المحلية وتبادل الخبرات والمعلومات والعمل على المبادرات والبرامج ذات الصلة بالأمن الغذائى والتنمية الزراعية المستدامة، إضافة إلى العمل فى المشروعات الانمائية المشتركة لما فيه صالح اهلنا بمرسى مطروح.

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