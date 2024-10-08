اليوم.. جنايات الفيوم تنظر محاكمة مدير شركة سياحة قتل صديقته السويسرية

تنظر اليوم الثلاثاء الموافق 8 اكتوبر 2023، محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار ياسر محرم درويش رئيس محكمةجنايات، الدائرة الاولى وعضوية المستشارين مجدى هريدى وبيشوى النسر وامانة سر محمود العمدة ، محاكمة مدير شركة سياحة بشرم الشيخ والمتهم بقتل صديقته السويسرية ، أثناء تواجهما بقرية تونس بمركز يوسف الصديق.

طالب يشنق نفسه

وفى حادث سابق أمس أقدم طالب بالصف الثالث الاعدادي بالفيوم ، يدعي سليمان حسين سليمان 15 سنة ، على إنهاء حياته شنقا داخل غرفته في قرية السعيدية التابعه للوحدة المحلية لقرية سنهور البحرية بمركز سنورس بسبب مروره بأزمة نفسيه .

كما

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس بورود بلاغ من الأهالي بإقدام طالب بمدرسة منشاة السادات الاعداديه ، على إنهاء حياته بشكل مأساوي داخل غرفته الخاصة بالفيوم ، وذلك لمروره بأزمة نفسية سيئة منذ ثلاث أشهر ، حزنا على وفاة والده

وعلى الفور، توجهت قوة أمنية بصحبتها سيارة الإسعاف، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى الفيوم ووضعه في ثلاجة حفظ الموتى لحين استخراج تصريح .

كشفت التحريات الأولية، أن الصبي قام بشنق نفسه داخل غرفه نومه ، وعندما شعرا أفراد أسرته بتأخره داخل غرفته قاموا بالدخول إلى غرفتها ليجدوا ابنهم جثة هامدة على الأرض، بسبب شنق نفسه باستخدام حبل داخل غرفته.

وبسؤال عم الطالب أفاد باكتشاف قيام الصبي بإنهاء حياته معللا أنه كان يمر بأزمة نفسية سيئة منذ ثلاث أشهر ، حزنا على وفاة والده، ولم يتهم أحد بالتسبب في وفاته.

بالكشف الطبي الظاهري على الجثة، أكد مفتش الصحة، عدم وجود أي إصابات ظاهرية فيها، كما أكد التقرير الطبي أنه يظهر حز بالرقبة نتيجة التفاف الحبل حولها، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة،

أكدت تحريات المباحث، صحة ما جاء بأقوال عم الطالب المنتحر، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى .

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة وأن كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

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