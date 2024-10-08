بدء التدريب الأسبوعي للموهبة والبطل الأوليمبى «التايكوندو» بالبحر الأحمر

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر - الإدارة العامة للرياضة التدريب الأسبوعي للمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى فى لعبة التايكوندو بالصالة المغطاة بالمركز الدولي للتنمية الرياضية بالغردقة.

ويأتي ذلك فى إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية.

يذكر أن المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى أحد أهم المشروعات القومية المعنية بإعداد أبطال قادرة على المنافسة وتحقيق انجازات للرياضة المصرية في ضوء التطور الذي تشهده منظومة الرياضة والتى تلقى كافة أنواع الدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وهو ما يؤكده الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة حيث يعد المشروع من ضمن الأهداف الإستراتيجية للوزارة في مجال إكتشاف ورعاية المواهب الرياضية استناداً إلى دوره في الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل كونهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر في مختلف المحافل الدولية.

وأكد فراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، على ضرورة الاهتمام بإجراء التدريبات الأسبوعية للمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى لما له من اهميه خاصه فى رعاية المواهب الرياضية وتأهيلها على أسس علميه سليمة لتصبح نماذج رياضية مشرفة تمثل مصر محلياً ودولياً.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر و فراج عبد المقصود وكيل الوزارة -مدير المديريه وإشراف ممدوح خليفة وكيل المديرية لشؤون الرياضة ، دكتور تامر عبدالعظيم مدير عام الموهبة والبطل الأوليمبى بوزارة الشباب والرياضة ، موسي الرشيدي مدير الإدارة العامة للرياضة و مدير المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى بالبحر الأحمر .

بحضور الدكتور إسلام الخبيري أخصائي التغذية الذي حرص على الجانب العملي في التدريب، حيث قام بتصميم برامج غذائية خاصة لكل متدرب بناءً على احتياجاته الفردية وأهدافه الرياضية. كما قدم نصائح عملية حول كيفية اختيار الأطعمة الصحية وتوقيت الوجبات، مما ساهم في رفع وعي المتدربين بأهمية التغذية السليمة في حياتهم اليومية وتناول بالتفصيل الوجبات المثالية التي يحتاجها الرياضيون في مختلف المراحل التدريبية، مما يساهم في تعزيز لياقتهم البدنية وزيادة قدرتهم على التحمل."