الإثنين 07 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

جيش الاحتلال يقتحم المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل

الجيش الاسرائيلي
الجيش الاسرائيلي

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الإثنين بتفتيش، عددًا من المنازل في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية، وفقًا لما أعلنته وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا".

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وذكرت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل وفتشت عدة منازل تعود ملكيتها لعائلة أبو تركي.
كما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية عند جميع مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وفتشت مركبات المواطنين وأعاقت مرورهم، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، قرية مردا شمال سلفيت، واحتجزت عشرات المواطنين.

وذكرت مصادر محلية لـ"وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، بعد أن أغلقت مدخليها الشرقي والغربي، وداهمت عدة منازل وفتشتها، كما احتجزت عشرات المواطنين، بينهم أطفال، أثناء خروجهم من المسجد بعد أدائهم صلاة العشاء، وقيدت أيديهم، واستولت على منزل المواطن مجاهد سليمان وحولته لمركز تحقيق ميداني.

وتتعرض قرية مردا لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال، تتمثل بإغلاق مدخلي القرية، والاقتحامات وتفتيش منازل المواطنين والاعتداء عليهم

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