الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

انفصال إلهام عبدالبديع ووليد سامي.. والزوج يحذف منشوره (اعرف الحكاية)

بوابة الوفد الإلكترونية

إلهام عبدالبديع.. تصدر اسمها تريندات محرك البحث العالمي جوجل، خلال الساعات الأخيرة بعد إعلان زوجها الملحن وليد سامي عن انفصالهم بعد زواج دام قرابة عامين.

ولكن وبعد دقائق من إعلان الملحن وليد سامي، خبر انفصاله بالفنانة إلهام عبدالبديع حذف المنشور مما أثار جدلًا على السوشيال ميديا عن سبب الحذف، بينما الأخيرة لم ترد حتى الآن على ما يقال.

انفصال إلهام عبدالبديع ووليد سامي 

وكان أعلن الملحن وليد سامي، عن انفصاله عن الفنانة الهام عبد البديع، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك".

وكتب وليد سامي، عبر صفحته قائلًا : "كل شيء قسمة ونصيب أنا والهام انفصلنا وبشكرها على كل حاجة حلوة كانت بينا وربنا يوفقها ويكتبلها الخير".

زواج إلهام عبدالبديع ووليد سامي 

وكانت احتفلت الفنانة إلهام عبدالبديع، بعقد قرانها على الملحن وليد سامي عام 2020، وخضع الثنائي لجلسة تصوير بمناسبة عقد القران.

واقيم في اليوم التالي حفل الزفاف، واقتصر على عدد كبير من نجوم الفن والغناء، ارتدت الفنانة إلهام عبد البديع، فستان الزفاف الأبيض المطرز.

من هي إلهام عبدالبديع؟

  • حصلت على درجة البكالوريوس في النظم والمعلومات في أكاديمية القاهرة.
  • كما درست الماجستير في إدارة الأعمال.
  • شاركت في عدة أعمال للدراما التلفزيونية، منها : "باب الخلق، آدم و جميلة، لعبة الموت".
  • شاركت في السينما بأفلام، وهما  : "نظرية عمتي، عمر و سلمى 3، يوم مالوش لازمة".

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