بدء تنفيذ المشروع القومي للموهبة الحركية بالبحر الأحمر

نفذت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للأداء الرياضي بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة الإدارة العامة للرياضة بالبحر الأحمر، التدريب الأسبوعي للمشروع القومي للموهبه الحركية بمركز شباب الغردقة.

فى إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية.

تتركز رؤية "المشروع القومى للموهبة الحركية" في إعداد جيل من الأبطال الرياضيين في سن مبكر تدعيماً للمنتخبات القومية كمرحلة تمهيدية قبل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للوصول لمنصات التتويج الأولمبية، ويخضع المشروع لإشراف لجنة علمية متخصصة تضم علماء وخبراء من المتخصصين في علوم الرياضة المختلفة لضمان سير المشروع بشكل علمي وتحقيق أهدافه واستدامته، ويعمل المشروع على تأهيل الاطفال من الجوانب الحركية والبدنية والمهارية .

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باكتشاف المواهب الرياضية وتنميتها والوصول بها لمنصات التتويج الأولمبية .

الجدير بالذكر أنه تم إجراء الكشف الطبي للاعبي المشروع القومي للموهبة الحركية بهدف متابعة الملف الطبي لكل لاعب .

وينفذ المشروع تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر و فراج عبد المقصود وكيل الوزارة -مدير المديريه بالبحر الأحمر

والدكتور محمد الكردي وكيل الوزارة - رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي وإشراف ممدوح خليفة وكيل المديرية للرياضة بالبحرالأحمر و دكتور تامر عبدالعظيم مدير عام الإدارة العامة للموهبة الحركية بوزارة الشباب والرياضه

وابراهيم عصفور رئيس مجلس إدارة مركز شباب الغردقة ، موسي الرشيدي مدير الإدارة العامة للرياضة و مدير المشروع القومى للموهبة الحركية بالبحر الأحمر .



مدربين المشروع كابتن محمد نجيب وكابتن محمد خاطر وكابتن منة الله عصام إداري المشروع ايرينى نجاح والمشرف المالى المحاسب أشرف السيد .