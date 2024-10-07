الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

بـ"شمعة تذكارية".. بايدن وقرينته يُحييان ذكرى طوفان الأقصى

بايدن وقرينته
بايدن وقرينته

استضاف الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن اليوم الاثنين مراسم تذكارية بالبيت الأبيض في الذكرى السنوية الأولى لعملية طوفان الأقصى.

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اعلام عبري: إدارة بايدن عرضت على إسرائيل حزمة تعويضات

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بايدن: لم أتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن الهجوم الإيراني


وبحسب" روسيا اليوم"، تابع الرئيس بايدن وقرينته الحاخام آرون ألكسندر من جماعة "أداس" إسرائيل في واشنطن وهو يتلو صلاة يهودية وقام بذكر موقع المهرجان والبلدات والقرى التي شهدت أحداث "طوفان الأقصى".
وأشعل بايدن شمعة تذكارية موضوعة على طاولة صغيرة في وسط الغرفة الزرقاء قبل الوقوف دقيقة صمت.
وقال البيت الأبيض إن بايدن تحدث في وقت سابق اليوم مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.
ويصادف يوم الاثنين 7 أكتوبر الذكرى الأولى للهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس وأطلقت خلاله آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل واقتحمت قواتها المستوطنات الإسرائيلية ما تسبب وفق رواية الإعلام العبري بمقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر نحو 240 آخرين والقضاء على فرقة "غزة" في الجيش الإسرائيلي.

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