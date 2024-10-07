موعد مباراة بايرن ميونخ القادمة بعد فترة التوقف الدولي

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أن الثنائي الفرنسي دايوت أوباميكانو وماتياس تيل سيغيبان عن المشاركة مع منتخبهما بسبب الإصابة، فيما سيتم تقييم حالة المهاجم هاري كين من جانب الفريق الطبي بالمنتخب الإنجليزي.

وستكون المباراة المقبلة لبايرن ميونخ بعد فترة رزنامة المباريات الدولية يوم 19 أكتوبر الجاري أمام شتوتجارت.

وجرى تبديل أوباميكانو وهاري كين بسبب الإصابة في مباراة بايرن التي تعادل فيها مع آينتراخت فرانكفورت 3/3 أمس الأحد، فيما تعرض تيل للإصابة لدى دخوله بديلا.

وقال النادي البافاري : "الفريق الطبي في بايرن ميونخ كشف عن تعرض أوباميكانو لشد في الفخذ خلال مباراة فرانكفورت فيما يعاني ماتياس تيل من مشكلة في الكتف".

وأضاف: "كإجراء احترازي وبعد التشاور مع الاتحاد، لن يشارك الثنائي مع المنتخب".

وأعلن الاتحاد الفرنسي كذلك عن إصابة أوباميكانو قائلا إنه خرج من قائمة الفريق لمباريات دوري الأمم الأوروبية أمام إسرائيل وبلجيكا، فيما لن ينضم تيل إلى منتخب فرنسا لأقل من 21 عاما.

وبالنسبة لكين الذي بدا وأنه تعرض لمشكلة في الفخذ قال بايرن إنه سافر من فرانكفورت مباشرة إلى معسكر المنتخب الإنجليزي، حيث سيتم فحصه من جانب الجهاز الطبي لمنتخب بلاده، من أجل الوصول لتشخيص أكثر دقة.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الإنجليزي مع اليونان وفنلندا في دوري الأمم الأوروبية.

كما تلقى النادي البافاري أخبار جيدة بخصوص مدافعه الياباني هيروكي إيتو، والذي انضم للفريق قادما من شتوتجارت هذا الصيف، حيث بدأ خطواته الأولى في العودة من كسر في مشط القدم وهي الإصابة التي تعرض لها في استعدادات الفريق للموسم أواخر يوليو الماضي.

وقال بايرن : "الخطوة المقبلة ستكون عودته، هيروكي مدافع بايرن عاد للتدرب بالكرة، اللاعب القادم في الصيف أكمل تدريبا فرديا على ملعب زبينر شتراسة.