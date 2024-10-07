استمرار نزيف خسائر فيلم الجوكر 2

استمر نزيف إيرادات فيلم الجوكر 2 والذي يأتي من إنتاج Warner Bros حيث بلغ 37.8 مليون دولار هذا الأسبوع مقابل 40 مليون دولار التي أبلغت عنها الشركة صباح أمس.

وبلغت إيرادات يوم الأحد 6.2 مليون دولار، بانخفاض 45% عن إيرادات يوم السبت التي بلغت 11.3 مليون دولار، فيما وصلت تكلفة الفيلم أكثر من 190 مليون دولار قبل الضرائب والرسوم.

وحقق الفيلم في السينمات العالمية نجاحًا ملموس بإيرادات بلغت 81.1 مليون دولار، ومع ذلك، فإن التوقعات ليست مشرقة.

ومنحت الشركة المخرج تود فيليبس مبلغ قدره 190 مليون دولار وهو ما يزيد بنسبة 171٪ عن أجره في الفيلم الأصلي لعام 2019 الذي بلغ 70 مليون دولار، والذي كان له ممولان مشاركان، Village Roadshow وBron آنذاك.

وبحسب موقع "ديد لاين" يزعم بعض النقاد أن الجوكر 2 ليس فيلمًا موسيقيًا - لكنه يحتوي على أغاني وغناء ورقص، وهذا ما أثار غضب الحاضرين في عدد من السينما بولايات أمريكية، يأتي ذلك فيما حققت أقل 40٪ من دور العرض لفيلم Joker 2 5٪ فقط من إجمالي الإيرادات.

على الرغم من أي نية عظيمة في صناعة الأفلام هنا من قبل فيليبس، فهذا ليس الجزء الثاني الذي أراد الجمهور العام رؤيته.

وانخفضت إيرادات الفيلم يوم السبت بشكل حاد مقارنة بإيرادات يوم الجمعة والتي بلغت 20.3 مليون دولار. كل هذا بعد الشائعات السيئة حول الفيلم، حيث حصل على تقييم سيئ للغاية على موقع Comscore/Screen Engine's PostTrak، وتقييم الجمهور على موقع Rotten Tomatoes، وهو أقل حتى من تقييم النقاد، بنسبة 31% إلى 33%.

من المتوقع أن تكون إيرادات فيلم "الجوكر 2" في عرضه المحلي الأخير أقل بكثير من إيرادات افتتاح الفيلم الأصلي، الذي لا يزال يمثل رقماً قياسياً محلياً في أكتوبر بـ96.2 مليون دولار.