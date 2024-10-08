جامعة الأقصر تكرم مدرس بكلية الحاسبات لاختياره ضمن أفضل 2 % من العلماء

كرمت الدكتورة صابرين عبدالجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، الدكتور باسم عبدالعاطي، المدرس بكلية الحاسبات والمعلومات؛ لاختياره ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2 % من العلماء الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم.



وأشادت الدكتورة صابرين عبدالجليل، بهذا الإنجاز المستحق؛ الذي أُضيف لإنجازات علماء الجامعة وإسهامهم في رفع اسم جامعة الأقصر في مختلف المحافل الدولية، والتصنيفات العالمية.

وفي سياق متصل؛ التقت الدكتورة صابرين عبدالجليل، أعضاء هيئة التدريس بالجامعة؛ الذين شاركوا بالنشر العلمي في مجلات تصنيفQ1؛ للوقوف على التحديات التي تواجههم في عملية النشر العلمي الدولي؛ ولطرح سبل الدعم اللازمة لتذليل كافة المعوقات، بمايحقق حصول الجامعة على تصنيف ضمن الجامعات العالمية.



حضر اللقاء من كلية الطب: د/ مروة عبد الهادي احمد، د/ هاني ابو علم، د/ محمود فاروق، ومن كلية العلوم: ا.م.د/ محمد علام احمد، د/ محمد عبد الصبور فهمي، ومن كلية الحاسبات والمعلومات: د/باسم عبد العاطي عبد العال، د/ محمد عبد الحميد محمد علي، د/ ابراهيم شوقي ابراهيم، د/ محمد ربيع سعد، د/ موسى الخضر حسني.



ووجهت الدكتورة صابرين عبدالجليل بأهمية وضرورة دعم العلماء والباحثين؛ والعمل على إتاحة فرص الشراكات مع الباحثين من الخارج؛ لتحقيق أقصى استفادة تخدم تطوير البحث العلمي؛ وتفعيلًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"؛ ومن خلال تنفيذ شراكات علمية مع الجامعات بالأقاليم المختلفة، بمختلف المجالات البحثية.