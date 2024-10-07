الاتحاد العربي للملكية الفكرية يبحث حماية حقوق الشركات الناشئة

في خطوة مهمة لدعم رواد الأعمال العرب وحماية ابتكاراتهم، عقد أسامة موسى البيطار، الأمين العام للاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، لقاءً تشاوريًا مع رائد الاعمال المصرى المهندس محمد أبو النجا "نجاتي"،رئيس مجلس الإدارة التنفيذي الشريك المؤسس لشركة "EXITS MENA"،وهي شركة متخصصة تقدم خدماتها المتطورة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، من خلال تسهيل عمليات الاندماج والاستحواذ وتقديم الاستشارات في مجالات متعددة،بالإضافة إلى بناء شبكة علاقات تربط الشركات الناشئة بالمستثمرين لدعم نموها والحصول على التمويل.

وتبادل الجانبان وجهات النظر المختلفة المرتبطة بالتعاون حيال وضع الحلول الواجبة لمواجهة تحديات عمل الشركات الناشئة،ورواد الاعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المنطقة العربية،بقطاع الأعمال وحماية حقوقهم الفكرية.

وفي ختام اللقاء،تم التأكيد على أهمية التعاون وزيادة فرص عقد اللقاءات بين الطرفين،وتفعيل التعاون المرتبط بالشراكة في دعم الابتكار وريادة الأعمال بالمنطقة العربية؛مع تعهدهما بمتابعة مسيرة العمل معًا نحو تقديم الدعم اللازم للشركات الناشئة،وحماية حقوق الملكية الفكرية لأعمال تلك الشركات وفي كافة أرجاء المنطقة العربية.