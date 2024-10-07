أضرار السمنة على الأطفال وطرق العلاج

كشفت وزارة الصحة والسكان، خلال منشور توعوي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» اليوم الاثنين، الموافق 7 أكتوبر 2024، عن خطوات علاج السمنة عند الأطفال، وذلك ضمن مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم.

وزارة الصحة والسكان

اولاً نوضح خطورة السمنة على الأطفال والى اي مدي ممكن ان تصل ، وسوف نبين لكم ايضاً ارشادت لتجنب الطفل من السمنة وخطورتها على الأطفال .

تؤدي السمنة لدى الأطفال إلى مخاطر صحية جسدية ونفسية، حيث يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري غير المعتمد على الأنسولين، ومشاكل القلب والأوعية الدموية، وارتفاع ضغط الدم، والربو القصبي، وانقطاع التنفس أثناء النوم، بالإضافة إلى المشاكل النفسية والاجتماعية، تعرف في هذا المقال على المخاطر الصحية والأمراض التي تسببها السمنة لدى الأطفال.

متلازمة الأيض

السمنة على الأطفال

يعد فرط أنسولين الدم، ومقاومة الأنسولين، والإجهاد التأكسدي، من العوامل الأساسية التي تسبب الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي أو المتلازمة الأيضية، وهي تسبب زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم، واضطراب شحوم الدم، وعدم تحمل الجلوكوز، والسمنة في منطقة البطن التي يعاني منها الأطفال أو المراهقون الذين لديهم سمنة مفرطة .

مرض السكري من النوع الثاني

تزيد السمنة لدى الأطفال من خطر الإصابة بعدم تحمل الجلوكوز ومرض السكري من النوع الثاني بمقدار أربعة أضعاف مقارنة بالأطفال الذين يتمتعون بوزن صحي. وبالوقت نفسه فإن معظم الأطفال المصابين بمرض السكري من النوع الثاني يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، وتشمل عوامل الخطر لمرض السكري من النوع الثاني لدى الأطفال ومتلازمة التمثيل الغذائي .

استمرار السمنة حتى مرحلة البلوغ

السمنة على الأطفال

معظم البالغين المصابين بالسمنة كانوا يعانون أيضًا من السمنة في الطفولة، فعادة ما تستمر عوامل الخطر القلبية الوعائية الموجودة لدى الأطفال أو المراهقين الذين يعانون من السمنة المفرطة حتى مرحلة البلوغ. حيث تساهم السمنة في زيادة معدلات الوفيات والإصابة بالأمراض في مرحلة البلوغ.

خطوات علاج السمنة عند الأطفال:

1- تغيير السلوك الغذائى للطفل إلى سلوك غذائي صحي.

2- تقليل تناول الحلوى.

3- تناول وجبات صحية مثل الزبادي والفاكهة.

4- تجنب تناول الطعام أمام التليفزيون.

5 - تقليل شرب العصائر المعلبة.

6- تقليل تناول المقرمشات.

7- تقليل تناول الأطعمة المعدة بالدهون المهدرجة خارج المنزل.

8- الاهتمام بممارسة الرياضة.