احذرِ .. منتجات العناية وكريمات حب الشباب تحتوي على بنزين

أظهرت دراسة جديدة أن العشرات من منتجات العناية بالبشرة ومنظفات حب الشباب، بما في ذلك المنتجات الشعبية، تحتوي على مستويات عالية من مادة كيميائية مرتبطة بالسرطان.

وبحسب مجلة "ذا تايم"، تؤكد النتائج بعض ما توصلت إليه دراسة سابقة تعرضت لانتقادات بسبب أساليبها، مما يزيد من الضغوط على إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لاتخاذ إجراءات بشأن المنتجات التي يستخدمها المراهقون الأمريكيون على نطاق واسع.

واختبر الباحثون أكثر من 100 منتج من منتجات حب الشباب التي تحتوي على بيروكسيد البنزويل والمتوفرة لدى كبار تجار التجزئة في ست ولايات، ووجدوا أن حوالي ثلثها ملوث بمستويات عالية من البنزين، وهي مادة كيميائية يمكن أن تسبب السرطان.

ووجد التحليل الذي نُشر اليوم الاثنين أن بعض الكريمات تحتوي على 18 ضعف كمية المادة المسرطنة القوية المسموح بها في الأدوية الأمريكية. كما احتوى غسول الوجه من ماركة CVS على 13 ضعف المستويات التي تعتبر آمنة من قبل إدارة الغذاء والدواء.

وكتب باحثو الدراسة في تحليلهم: "تشير النتائج المقدمة هنا إلى أن جزءًا كبيرًا من سوق علاج حب الشباب باستخدام بيروكسيد البنزويل يحتوي حاليًا على مستويات عالية غير مقبولة من البنزين في المنتجات الموجودة على الرفوف."

وشمل الباحثون مختبر فاليشور في نيو هافن بولاية كونيتيكت وأساتذة من جامعتي ييل ولونج آيلاند.

في السنوات الأخيرة، عثر العلماء على مستويات غير صحية من البنزين في جميع أنواع المنتجات الاستهلاكية، مما أثار تساؤلات حول إشراف إدارة الغذاء والدواء. كشف الباحثون في فاليشور في البداية عن المشكلة مع كريمات ومنظفات حب الشباب في تحليل آخر في وقت سابق من هذا العام، وفي مارس قدموا التماسًا إلى إدارة الغذاء والدواء لسحب تلك التي وجدتها تحتوي على مستويات عالية من البنزين.

في ذلك الوقت، قالت الوكالة إنها ستعمل على التحقق من ادعاءات فاليشور قبل اتخاذ أية قرارات، وفي يوليو، قال متحدث باسم الوكالة لبلومبرج إن الوكالة لا تزال تجري بحثها.

تلقت الدراسة السابقة للمختبر مقاومة لاختبار المنتجات المحفوظة في درجات حرارة عالية، حوالي 50 درجة مئوية. في متابعتهم، احتفظ الباحثون بالمنتجات في درجة حرارة الغرفة. على عكس التحليل الأولي، تمت مراجعة هذه الدراسة من قبل الأقران، مما يمنحها مستوى آخر من الدقة.

بينما وجد أن بعض كريمات ومنظفات حب الشباب لا تزال تحتوي على مستويات عالية من المادة الكيميائية، فإن حوالي 70، بما في ذلك منتجات Clean & Clear وNeutrogena، لم تحتوي على مستويات بنزين أعلى من الحد الأمريكي عندما لم تتعرض للحرارة. احتوى القليل منها، بما في ذلك بعض عروض Clearasil، على المادة المسرطنة بكميات أعلى قليلاً من الحد الأمريكي، وهو 2 جزء في المليون.

كما وجدت الدراسة التي نشرت يوم الاثنين أن مستويات البنزين في علاجات حب الشباب يمكن أن ترتفع بشكل كبير عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية في درجة حرارة الجسم، مما يشير إلى أن المستخدمين قد يواجهون خطرًا متزايدًا أثناء وجودهم في الشمس.