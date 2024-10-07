توريد ثلاثة أجهزة تحميض ديجيتال لمستشفيات البحيرة

فى إطار مجهودات وزارة الصحة والسكان، لجودة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإرتقاء بالمنظومة الصحية، وفى ضوء طلب مديرية الصحة بالبحيرة ورؤية القطاع العلاجى وإدارة الأشعة بالمديرية بتوفير أجهزة تحميض ديجيتال، لرفع كفاءة العمل بأقسام الأشعة لبعض المستشفيات، تم توريد ثلاثة أجهزة تحميض ديجيتال لمستشفيات المحمودية المركزي، والدلنجات المركزي، وإدكو المركزى.

ويتميز الجهاز الواحد بعدد 2 DETECTOR

يأتي ذلك طبقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان ، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة والدكتور محمد فوزى مستشار الوزير لشئون الأشعة، والمشرف على الإدارة العامة للأشعة، والدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بضرورة تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطن المصري.

وذلك فى ضوء جهود الدولة المصرية لدعم القطاع الصحي، والعمل على التطوير المستمر لكافة المنشآت الصحية والمستشفيات ضمن خطة الإدارة العامة للأشعة لتزويد وتحديث أقسام الأشعة بالمستشفيات بأحدث أجهزة الأشعة.

تحت إشراف الدكتور سامح عبداللطيف وكيل المديرية، والدكتور أحمد الجميل مدير عام الطب العلاجى بالمديرية، ومتابعة وإشراف الدكتورة عبير جاب الله مدير إدارة الأشعة بالمديرية، وأخصائيين ومشرفين الأشعة بالمديرية .