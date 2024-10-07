المصريون في لبنان بخير

رئيس الاتحاد العام بلبنان للوفد:

عودة ٣٠٠ مواطن ورحلات إضافية .. ولا مكان آمن

في ظل تطورات الأوضاع التي تشهدها لبنان واستمرار الغارات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، تقوم الدولة المصرية بجهود كبيرة في التواصل مع أبناء الجالية المصرية هناك والتنسيق مع من يرغب في العودة لأرض الوطن.

وفي هذا الصدد، أجرت الوفد حوارا مع الدكتور أحمد ياقوت رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج فرع لبنان، للوقوف على التطورات التي تحدث في لبنان والاطمئنان على أوضاع الجالية المصرية هناك.

حدثنا عن الأوضاع التي تشهدها لبنان في ظل العدوان الإسرائيلي الراهن؟

الحقيقة أن الأوضاع في لبنان سيئة للغاية وكل يوم الأمور تزاد سوءا فلا يوجد مكان أو منطقة في لبنان آمنة، وهناك أجندة ومخطط يسعى إليه الاحتلال الإسرائيلي ولن يترك لبنان حتى ينفذها.

إسرائيل أعلنت عن هدفها فور دخولها الاراضي اللبنانية وهو توقيع معاهدة سلام مع لبنان لكي تضمن السلام من ناحيتها وإيقاف عمليات الضرب والغارات المتكررة من حزب الله عليها والمقاومة اللبنانية.

رؤيتك الشخصية لما يحدث في لبنان والسيناريو المتوقع لانتهاء تلك الأزمة؟

ما يحدث في لبنان والمنطقة بأكملها من وجهة نظري مخطط تم التخطيط له ودراسته طوال السنوات الماضية وبدأت إسرائيل منذ عام تنفيذه وبطريقة أسرع مما نتخيل، فالأوضاع في المنطقة بأكملها تتغير وفي حالة غير مطمئنة.

حدثنا عن أوضاع الجالية المصرية في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم؟

بالطبع ما يحدث الآن في لبنان هو حرب مدمرة ولا يوجد مكان آمن في لبنان، ولكن الدولة والسفارة المصرية هناك تقوم بدور ومجهود كبير في توفير الحماية للمصريين وتوجيههم للمناطق الآمنة، خاصة وأن الجالية موجودة في كل مكان بلبنان حتى منطقة الجنوب والضاحية وهى مناطق يقع بها الضرب الآن، لذلك فور وقوع الأزمة تم توجيههم لمناطق آمنة إلى حد ما فكما ذكرت لا مكان آمن الان في لبنان.

كما أن هناك تواصلا مستمرا مع أعضاء الجالية المصرية في لبنان، وليس هناك خسائر في الأرواح أو إصابات بين أفراد الجالية المصرية، ولكن الوضع في لبنان سيئ للغاية ويزداد سوءا.

كم عدد المصريين المتواجدين في لبنان؟

عدد الجالية المصرية في لبنان يقدر بالآلاف وقبل فترة كورونا كان يصل العدد لأكثر من ٤٠ الف مصري، والجميع هناك يعمل ولديه حياة وعمل خاص به منذ سنوات طويلة.

ما الأسباب وراء تمسك بعض المصريين بالبقاء في لبنان رغم ظروف الحرب؟

بالطبع الموجود الآن في لبنان لديه عمله وحياته التي لا يستطيع تركها خلفه خاصة وأن هناك مصريين متواجدين في لبنان منذ سنوات طويلة ولديهم حياة هنا، ولا يعود إلا من تتواجد لديه الرغبة فقط، فالأمر مختلف عن أزمة أوكرانيا والسودان التي حدثت الفترة الماضية.

ماذا عن دور السفارة المصرية والدولة المصرية مع أبناء الجالية المصرية في لبنان؟

السفارة المصرية ووزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج تقوم بمجهود كبير في التواصل المستمر مع أبناء الجالية المصرية بلبنان، وفعلت جروبات «واتس اب» فور اندلاع الحرب على لبنان، فضلا عن تنسيقها مع من يريد العودة الى أرض الوطن وبالفعل تم تسيير اول طائرة لإعادة ٣٠٠ مواطن مصري طوعا الى بلده.

دور الاتحاد العام للمصريين في الخارج مع ابناء الجالية المصرية في لبنان فور وقوع الأزمة؟

نحن نعمل بكل جهد مع السفارة المصرية فضلا عن التواصل مع أبناء الجالية لإطلاعهم بكل ما هو جديد وتوجيههم والترتيب معهم لمن يرغب في النزول لأرض الوطن ، وهذا ليس بجديد فالرئيس عبدالفتاح السيسي عودنا دائما أنه لن يترك ابناء الوطن في الخارج تحت أي ظرف.

كيف تتم عملية التنسيق لعودة من يرغب من أبناء مصر في لبنان الى ارض الوطن؟

بسبب التصعيد والتوترات بلبنان أعلنت السفارة المصرية في بيروت عن إجراءات جديدة لتسهيل عودة المواطنين المصريين المتواجدين في لبنان، ودعت الراغبين في العودة إلى تسجيل بياناتهم عبر صفحة السفارة على «فيسبوك».

وبالفعل تم تسيير رحلة جوية من بيروت للقاهرة للراغبين في العودة للقاهرة، وكانت رحلة مجانية على نفقة الدولة وهذا بناء على توجيهات الرئيس السيسي ونقلت حوالي ٣٠٠ مواطن مصرى.

كما أن هناك رحلات إضافية يتم الإعلان عنها لعودة من يرغب طواعية إلى أرض الوطن، فلا يوجد عمليات إجلاء الأمور تتم بناء عن رغبة من يريد العودة، فأزمة لبنان تختلف عن الأزمات السابقة.

في النهاية حرب إسرائيل على لبنان ستنتهي أم مستمرة مثل ما يحدث في غزة؟

الأوضاع الفترة الجاية في لبنان ستشتعل للغاية، مثل أي سيناريو ستهدأ بعد ذلك الأمور، فمن وجهة نظري كل ما تريده إسرائيل تهدئة الأمور وضمان عدم خروج صواريخ من لبنان على إسرائيل مرة أخرى وتوقيع معاهدة سلام معهم.