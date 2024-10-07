شركات السياحة التركية تشيد بمدينة نيفرلاند الترفيهية بالغردقة

أشاد وفد شركات السياحة التركية والذى يزور مصر حاليا بدعوة من هيئة تنشيط السياحة المصرية بمدينة نيفرلاند الترفيهية بالغردقة المملوكة لمجموعة بيك الباتروس للفنادق والحائزة على أفضل ١٠٠ مدينة ترفيهية على مستوى العالم من توب هوتيلز الروسية..

يأتى ذلك فى إطار الجهود المستمرة لزيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر حيث يُعد الوفد من أبرز منظمى الرحلات السياحية الأعضاء فى الاتحاد الذين يروجون للسياحة المصرية داخل تركيا وتأتى هذه الزيارة كجزء من الجهود المشتركة لتعزيز التعاون السياحى بين مصر وتركيا وتقديم الغردقة كواجهة سياحية ترفيهية بارزة تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم..

والجدير بالذكر أن أدارة مدينة نيفرلاند الترفيهية قد أعدت برنامجا حافل للزيارة يتضمن الغرف والاجنحة الفندقية والتى تتعدى ١٥٥٠ غرفة وجناح فندقى وأيضا كل معالم المدينة الترفيهية من العاب مائية وصالة التزلج الأولى فى البحر الأحمر Skating Court وحمام السباحة الطائر Surf Pool ومجموعة ألعاب VR Experience لإضافة طابع التكنولوجيا لزئراى المدينة الأكبر فى الشرق الأوسط.