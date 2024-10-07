شرب القهوة مفيد للحماية من أمراض القلب والكبد والخرف

شرب القهوة مفيد ليس فقط لتحسين الأداء ويقلل من مخاطر عدد من الأمراض الخطيرة، بما في ذلك الأمراض الأكثر خطورة والمهددة للحياة، واستناداً إلى أحدث البيانات العلمية، أدرج المنشور الأمراض التي يقل خطر الإصابة بها مع الاستهلاك المنتظم والسليم للقهوة.

أمراض القلب

إن شرب كوب أو كوبين من القهوة يوميًا يقلل من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية (وكذلك احتمالية الوفاة نتيجة لعواقبهما)، وتشير الأبحاث الجديدة إلى أن الكافيين باعتدال لا يسبب إيقاعات غير طبيعية في القلب.

أمراض الكبد

إن شرب القهوة مفيد للحماية ليس فقط من أمراض القلب، ولكن أيضًا من أمراض الكبد وهناك الكثير من الأدلة على ذلك، وعلى وجه الخصوص، لوحظ أن الأشخاص الذين يشربون القهوة بانتظام لديهم خطر أقل بنسبة 21٪ للإصابة بأمراض الكبد المزمنة وخاصة سرطان الكبد (النوع الأكثر شيوعا من سرطان الكبد).

مرض السكري

تساعد القهوة الجسم على معالجة الجلوكوز بكفاءة أكبر، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

السرطان

تعتبر القهوة الطبيعية الطازجة مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة التي لها تأثيرات مضادة للالتهابات، ويربط العلماء تناوله بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم وسرطان الرحم.

مرض الزهايمر

يحسن الكافيين نشاط خلايا الدماغ ويقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف، حتى في مرضى ارتفاع ضغط الدم المعرضين لهذه الأمراض.

ما هي أفضل طريقة لشرب القهوة؟

وينصح الأطباء بعدم وضع السكر فيه، ولكن إذا أمكن (إذا كان الجسم يقبله بشكل طبيعي) أيضاً الحليب والقشدة ومن المهم عدم إساءة استخدام المشروب (لا تشرب أكثر من 3 أكواب يوميا)، ومراعاة الحساسية الفردية للكافيين والامتناع عن تناوله بعد 15 ساعة.