رئيس مياه الفيوم يتابع تدريبات مشروع صحتهم مستقبلهم

تابع المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم أعمال التدريبات التي يتم تنفيذها لرفع كفاءة وتأهيل مشرفي ومنسقي الأنشطة داخل المدارس وذلك ضمن المبادرة الرئاسية بداية للتنمية البشرية داخل مدارس التربية والتعليم ووفقاً لبروتوكول التعاون لنشر الوعي المائي وتعزير مفهوم ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمن لشبكات الصرف الصحي وبدعم من منظمه الأمم المتحدة للطفولة يونيسف.

و أكد المهندس محمد عبدالجليل رئيس الشركة أن التدريبات التي يتم تنفيذها داخل الإدارات التعليمية بغرب الفيوم وسنورس و أبشواي تستهدف عدد أثنين منسقين من كل مدرسة ويتم تدريبهم لمده ثلاثة أيام على رسائل المشروع ومحاوره السته "ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمن لشبكات الصرف الصحي - التغذية الصحية السليمة - النظافة العامة والنظافة الشخصية - التغيرات المناخية - التعريف بمبادرة بداية - الإستعداد لتنفيذ حملة غسيل الأسنان والتي يتم اطلاقها منتصف الشهر الجاري وتستمر لمدة ٢١ يوماً متصله ".

كما أشاد بالتعاون المثمر والبناء بين الشركة ومديرية التربية والتعليم بالفيوم والجهة الداعمة اليونيسف لكافة الجهود في مجال نشر الوعي المائي لدي التلاميذ وحثهم علي تبني السلوكيات الإيجابية الصحيحة اتجاه مرافق الدولة وترك كل ما هو سلبي الذي يهدر موارد الدولة و يعرضها للإسراف والتبذير وذلك بتوفير كافه أوجه الدعم والذي يضمن الإستمرارية في تنفيذ وتنوع الأنشطه التوعوية التي تؤثر تأثيراً مباشراً في سلوكيات التلاميذ .

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