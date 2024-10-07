الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن استهداف يافا وام الرشراش بالمسيرات والصواريخ

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية "الحوثيين" مسؤوليتها بشأن تنفيذ عمليتين عسكريتين الأولى في منطقة يافا في فلسطين المحتلة بصاروخين أحدهما نوع فلسطين2 ، والآخر نوع "ذو الفقار"، والأخرى استهداف منطقتي يافا وأم الرشراش المحتلتين بطائرات مسيرة نوع "يافا" و "صماد4" .

وقال متحدث الحوثيين العميد يحي سريع قاسم في بيان مساء الاثنين: استمراراً في الانتصارِ لمظلوميةِ الشعبينِ الفلسطينيِّ واللبنانيِّ وإسناداً للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية، وفي الذكرى الأولى للسابعِ من أكتوبر، ذكرى تدشينِ معركةِ طوفانِ الأقصى، نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بعونِ اللهِ تعالى عمليتينِ عسكريتينِ في إطار المرحلة الخامسةِ من التصعيد
الأولى استهدفت هدفينِ عسكريينِ للعدوِّ الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلةِ وذلك بصاروخين الأول نوع فلسطين 2 والذي نجح في الوصول إلى هدفهِ والثاني بصاروخِ ذو الفقار. وقد حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاح.

واضاف : في وقتٍ سابقٍ اليومَ أطلقَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عدداً من الطائراتِ المسيرةِ على عدةِ أهدافٍ في منطقةِ يافا ومنطقةِ أمِّ الرشراشِ جنوبيَّ فلسطينَ المحتلةِ بطائراتٍ نوع "يافا" و "صماد4" وقد نجحتْ عددٌ من تلكَ الطائراتِ في الوصول إلى أهدافِها بفضلِ الله.

واكد : أنَّ القواتِ اليمنيةَ وبهذه المناسبةِ تُحيي الأبطالَ المجاهدينَ في المقاومةِ الفلسطينيةِ بكافةِ فصائلِها في قطاعِ غزةَ وفي الضفةِ الغربيةِ وهي كذلك للإخوةِ المجاهدينَ في المقاومةِ الإسلاميّةِ في لبنان، وتؤكدُ استمرارَها في تنفيذِ المزيدِ من العملياتِ العسكريةِ ضدَّ العدوِّ الإسرائيليِّ وكذلك الاستمرارُ في فرضِ الحصارِ البحريِّ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزةَ ووقفِ العدوانِ على لبنان.

 

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