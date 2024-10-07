الخطيب يطير إلى اليونان لحضور فعاليات الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية 

يغادر الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، غدًا الثلاثاء إلى اليونان، لحضور فعاليات الجمعية العمومية الحادية والثلاثين لرابطة الأندية الأوروبية التي تجرى خلال الفترة من 8 - 10 أكتوبر الجاري.

ويرافق رئيس النادي في رحلته المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي، والمنسق العام للأهلي أثناء مشاركاته «التسع» في بطولة كأس العالم للأندية على مدار السنوات الماضية.

وكان ناصر الخليفي، رئيس رابطة الأندية الأوروبية، قد وجه الدعوة للكابتن محمود الخطيب عقب تتويج النادي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا وتأهله للمشاركة في بطولة العالم للأندية بنظامها الجديد والمقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية في يونيو القادم.

ويشارك في الجمعية العمومية مالكو الأندية الأوروبية وكبار الرؤساء التنفيذيين، والعديد من الأطراف المعنية لمناقشة أهم التحديات التي تواجه كرة القدم وصياغة رؤية مشتركة للمستقبل.

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره بالنسخة الجديدة لمسابقة دوري أبطال أفريقيا باستضافة نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري بالجولة الأولى لحساب مرحلة دور المجموعات من المسابقة القارية التي يحمل الأهلي لقبها للمرة 12 في تاريخه وهو الرقم التاريخي القياسي بين أندية أفريقيا في عدد التتويجات.

ومن المقرر ان يكون لقاء الجولة الأولى بين الفريقين في القاهرة على ملعب ستاد القاهره الدولي أحد أيام القاهرة " 26 أو 27 أو 28 نوفمبر من شهر نوفمبر المقبل.

كانت قرعة مسابقة دوري ابطال افريقيا قد اجريت ظهر اليوم الإثنين وأسفرت عن تواجد الأهلي على راس المجموعه الثالثة رفقة أندية أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، ستاد إبيدجان الإيفواري وشباب بلوزداد الجزائري.

وعلى صعيد مستجدات الأوضاع في الأهلي، انتهت التحقيقات التي جرت خلال الـ48 ساعة الماضية بمعرفة المستشار القانوني للنادي، بخصوص تصريحات اللاعب أحمد قندوسي إلى عدم وجود مخالفة. وفي ضوء ذلك، قرر الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي ما يلي:

- اتخاذ كافة الإجراءات التي تسمح بها اللوائح تجاه أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا، وعرضه للبيع، نظرًا لما بدر منه.

- إعادة تشكيل وهيكلة إدارة التعاقدات بما يتلاءم مع احتياجات وأهداف قطاع كرة القدم بالنادي في المرحلة المقبلة.