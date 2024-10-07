"مكنتش عايز أتاجر بمرضه".. اعترافات التربي المتهم فى واقعة سحر مؤمن زكريا

تنظر محكمة جنح الخليفة، غدا الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين الخمسة، فى واقعة فبركة سحر اللاعب مؤمن زكريا أمام مدفن بمنطقة الخليفة.

اعترافات التربي المتهم في واقعة سحر مؤمن زكريا

وأنكر التربي المتهم في واقعة سحر مؤمن زكريا أمام جهات التحقيق، وأنكر الاتهامات الموجهة اليه قائلا «في أحد الأيام كنت بحفر عشان أزرع صبارة ولقيت كيس بلاستيك مدفون ولما طلعته وفتحته لقيت صورة مؤمن زكريا وورق وعروسة قماش، وكلهم عليهم كلام مكتوب مش مفهوم، وصورة اللاعب مكتوب عليها بالأحمر ومدبس فيها دبابيس وصورتهم بتليفون قريبي».

وتابع المتهم الرئيسي في واقعة سحـ ـر مؤمن زكريا «اتصلت بواحد من قرايبي وقولت له على اللي حصل بالظبط وقالي أنا هوصلك بـ مؤمن زكريا شخصيا، وبعدها لقيت واحد جاي ومعاه صاحبه وقالي أنا قريب زوجة مؤمن زكريا، وطلب مني أنه يشوف الأعمال اللي أنا لقيتها، ووريتهاله وقالي زوجته هتكلمك وبعدها لقيت كابتن مؤمن زكريا جه ومعاه اتنين شيوع ووالده والشيوخ طلبت تشوف الأعمال، وطلبوا كمان خل ومياه على أساس أنهم يفكوها بعدها طلبوا أنهم يشوفوا المكان المدفون فيه والشيخ قالي أحفر شوية كمان، وساعتها طلعت فخار وسلك وهو حط صبار مكانهم».

واستكمل تربي واقعة مؤمن زكريا قائلا خلال تحقيقات النيابة العامة «بعد ما مشيو لقيت قريبي محمد عمر بيقولي أنا صورت وهما بيفكوا العمل وأنا طلبت منه يمسح أي حاجة عشان مينفعش نتاجر بمرض حد، وتاني يوم وأنا بجيب علاج من الصيدلية لقيت الصيدلي بيقولي ايه موضوع مؤمن زكريا ده قولت له كان في سحر مدفون ليه في التراب، وفي شيخ جه فكه، الصيدلي قالي أنا مصدق كلامك وطلعت له الصور وطلب مني ابعتهاله وأنا بعتها بحسن نية».

وأضاف التربي قائلا «لقيت حد بيتصل عليا وبيقولي أنا جارك وبيسألني عن مؤمن زكريا وحكيت له كل حاجة وبعدها لقيت المكالمة اتنشرت ورئيس المباحث بيتصل بيا وبيقولي أنا عند بيتك تعالى، وفعلا روحت له وقالي ايه اللي انت عامله ده قولت له معملتش حاجة، وطلب مني اوريله مكان الحفر وحكيت له كل اللي حصل، وبعدها اتقبض عليا».