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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

منوعات ومرأة

من هو خطيب أميرة أديب الذي أخفت وجهه؟.. أول صورة حصرية تكشف مفاجأة عن هويته (خاص للوفد)

أميرة أديب وخطيبها
أميرة أديب وخطيبها

أعلنت الفنانة الشابة أميرة أديب ابنة المخرج عادل أديب والنجمة منال سلامة عن ارتباطها رسميًا من شاب من خارج الوسط الفني  ولكنها أخفت ملامحه، وذلك من خلال منشور شاركته عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

أميرة أديب مع والدها المخرج عادل أديب والنجمة منال سلامة
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أميرة أديب تعلن عن ارتباطها رسميًا على طريقتها الخاصة

جاء منشور أميرة أديب، بعد نشرها مقطع فيديو كشفت من خلاله عن رغبتها في مشاركة الجمهور بحدث جديد في حياتها لم تشاركه معهم من قبل، ولكنها تشعر بالحرج، حيث قالت: "انا نفسي اشارك معاكم حاجة عمري ما شاركتها معاكم قبل كده بس مكسوفة ومش عارف اعمل ايه؟!"، لتفوم بعدها بنشر تلك الصورة وتكتفي بالتعليق عليها قائلة: "مفاجأة".

سرعان ما انهالت المباركات على أميرة أديب من قبل جمهورها، معبرين عن فرحتهم الشديدة بوقوعها في الحب، لترد عليهم قائلة: "متقولوش لحد ده سر بيننا"، ثم نشرت بعدها صورة جديدة تجمعها بحبيبها تأكيدًا للأنباء المتداولة حول خطبتها.

أول صورة حصرية لـ"الوفد" تكشف عن هوية خطيب أميرة أديب

وبعد البحث، تمكنت بوابة "الوفد" الإلكترونية من العثور على صورة تجمع بين أميرة أديب وحبيبها، ظهرت فيها ملامحه بالكامل، والذي يُشار إلى إنه ليس مصريًا ويحمل الجنسية الألمانية.

آخر أعمال أميرة أديب

على صعيد آخر، كانت آخر أعمال أميرة أديب دورها في الجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد"، وشاركها البطولة نخبة مميزوة من نجوم ونجمات الفن أبرزهم، شيرين رضا، ومدحت صالح، وبسمة، ووفاء صادق، وصبري فواز، ومحمد سليمان، ودنيا جمعة، وهاجر الشرنوبي، وأية سليم، وأسامة الهادي، ويوسف الكداوني، ويوسف إبراهيم.

وتدور أحداث "وبينا معاد" حول بعد أن تُوجت علاقة (حسن) و(نادية) بالزواج؛ تتواصل رحلة التحديات التي يخوضانها مع أولادهما، حيث أن لكل منهم شخصية مستقلة وطموحات كبيرة يسعى لتحقيقها.

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