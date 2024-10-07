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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

بالقاهرة.. خبراء الطاقة يناقشون التعاون العربي في الهيدروجين الأخضر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 عقدت لجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة اجتماعها الثامن عشر بالقاهرة خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر 2024، برعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

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 وشهدت الفعاليات ورشة عمل يوم 7 أكتوبر حول "التبادل الإقليمي للهيدروجين الأخضر"، يليها يومي 8 و9 أكتوبر مناقشات مكثفة لبنود جدول الأعمال، وزيارة ميدانية لمحطة الهيدروجين الأخضر في مصر.

 

شارك في الاجتماع خبراء عرب من مختلف الدول، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية. وتناولت المناقشات آليات متابعة الاستراتيجية العربية للهيدروجين الأخضر، والمنتدى العربي السادس للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والمعرض المصاحب، وسبل تعزيز التعاون مع التكتلات والمنظمات الدولية والإقليمية.

 

أكد سعادة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في مجال الهيدروجين الأخضر، مؤكداً على دور الاجتماع المحوري في تعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات المعنية بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

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