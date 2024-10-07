الجامعة العربية تعلن عن مؤتمر تاريخي لاستثمار الكفاءات الصحية المهاجرة

في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها النظم الصحية في البلدان العربية، يأتي المؤتمر العربي الأول حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة كفرصة هامة لاستكشاف سبل الاستفادة من هذه الكفاءات في تعزيز الرعاية الصحية.

تحت رعاية الملك عبد الله الثاني، سيعقد المؤتمر في الأردن يومي 19 و20 أكتوبر 2024، ويجمع كبار المسؤولين والخبراء لمناقشة قضايا هجرة العاملين في القطاع الصحي وتأثيرها على صحة السكان في المنطقة.

ومن جانبها أعلنت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن التحضيرات جارية لعقد المؤتمر العربي الأول الذي يركز على دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية العربية. ويهدف المؤتمر إلى تناول هجرة العاملين في المجال الصحي، مع تسليط الضوء على كيفية استغلال هذه الكفاءات لتعزيز قدرات الرعاية الصحية وتحسين مؤشرات الصحة العامة.

سيشهد المؤتمر مشاركة واسعة من وزراء الصحة العرب وممثلين عن وزارات الصحة في البلدان العربية، بالإضافة إلى الكفاءات الصحية العربية في المهجر، ومنظمات الأمم المتحدة ومؤسسات عربية ودولية ذات الصلة.

وأكدت السفيرة أن المؤتمر سيوفر منصة للمسؤولين والخبراء لتعزيز المعلومات حول هجرة العاملين الصحيين، بما في ذلك الحجم والاتجاهات والأسباب والآثار والتحديات المرتبطة بهذه الظاهرة. كما سيتناول المؤتمر تجارب الكفاءات الصحية العربية المهاجرة، والتحديات التي تحول دون الاستفادة القصوى من هذه الكفاءات، وسبل تعزيز التعاون لتحقيق الفائدة للجميع.

يتضمن جدول أعمال المؤتمر عدة محاور رئيسية، تشمل واقع وتحديات هجرة العاملين الصحيين في المنطقة، والمبادرات الحكومية لاستثمار خبرات الكفاءات المهاجرة في دعم القطاع الصحي.

كما سيتناول المؤتمر سبل دعم التدريب وبناء قدرات الكوادر الصحية في الدول العربية، وتعزيز خدمات ونظم الرعاية الصحية، بالإضافة إلى أهمية البحث العلمي وتنظيم الهجرة الصحية.