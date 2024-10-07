وكيل صحة سوهاج يلتقي رؤساء أقسام العلاج الطبيعي بالمستشفيات

إلتقي اليوم الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج بحضور الدكتور أيمن مكرم وكيل المديرية والدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة كلارا كامل مسعود مدير إدارة العلاج الطبيعي، مع رؤساء أقسام العلاج الطبيعي بالمنشأت الصحية، بالمحافظة وذلك تقديراً منه لمجهوداتهم الكبيرة لخدمة المرضي.

حيث أشار " دويدار" إلي الدور المحوري لتخصص العلاج الطبيعي لخدمة المرضي وخاصة مرضي ذو الهمم و مرضي الحوادث والإصابات و بعض أمراض الأعصاب و العمود الفقري وكبار السن، لافتاً إلي الدور الكبير للعلاج الطبيعي والذي ظهر جلياً أثناء أزمة فيروس كورونا.

و ناشد وكيل الصحة كل الحضور بالسعي الدائم للتدريب والتعليم المستمر لما له من أثر بالغ في العمل.

ومن جانبه أوضح الدكتور أيمن مكرم وكيل المديرية دور العلاج الطبيعي في وحدات الغسيل الكلوي وأنه شاهد عيان علي الفرق والتحسن للحالات التي تخضع لجلسات علاج طبيعي متخصصة دون غيرها.

ومن جانبها أكدت الدكتورة كلارا كامل مسعود علي الدعم الكبير للتطوير الدائم والتحديث وتغطية جميع أرجاء المحافظة لخدمة أكبر عدد من أهالينا المرضي دون عناء ومشقة لاي مواطن سوهاجي، اضافة الي افتخارها بكوادر العلاج الطبيعي بالمحافظة.