"بنسلم ونبوس وطبعنا كده".. تصريح جرئ من إلهام شاهين يشعل أزمة ابن شقيقها

لا يزال اسم الفنانة إلهام شاهين يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، إذ أثارت جدلًا كبيرًا وتعرضت لموجة من الانتقادات خلال الأيام الماضية، ليس فقط بسبب كلمتها خلال تكريمها بمهرجان أيام القاهرة للمونودراما، وحديثها عن القضية الفلسطينية بإقامة دولة فلسطين حتى في ظل وجود دولة إسرائيل، ولكن ردها على منتقدي حفل زفاف محمود شاهين ابن شقيقها، مما تسببت في حالة من الجدل والغضب الشديد.

محمود شاهين وإلهام شاهين

تعرض محمود شاهين وإلهام صفي الدين لانتقادات بسبب تصرفاتهم الغريبة

على الرغم من مرور أسابيع على حفل زفاف مدير التصوير محمود شاهين، إلا أنه مازال يتعرض لانتقادات بسبب المشاهد والأحداث التي حدثت خلال الحفل، إذ أثار موجة غضب جماهيري بسبب الصور والفيديوهات التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مما لاقت العائلة بأكملها انتقادات بسبب المشاهد التي لا تليق أو تتناسب مع العادات والأعراف المصرية.

كان حفل زفاف محمود شاهين، نجل شقيق الفنانة إلهام شاهين، على الطريقة الأوروبية، حيث أظهرت مقاطع الفيديو التي تداولها الرواد على مواقع السوشيال ميديا، حالة السكر الذي كان فيها وزجاجات الخمر ورقصه بطريقة مبالغ فيها من أحضان وقبلات، ولم يستطع السيطرة على تصرفاته.

وطالت الانتقادات معازيم حفل الزفاف، بداية من ملابس الجريئة والملفتة، وصولًا إلى أفعالهم التي وصفها الجماهير بأنها لا تتنفى مع العادات والتقاليد المصرية، وكان أبرز من تعرض للانتقاد هي الفنانة إلهام صفي الدين المعروفة باسم "إلهام الصغيرة"، ظهرت وهي ترقص مع العريس عدة مرات وتنهار في البكاء وتقبيله بشكل غريب وصدر منها تصرفاتها الغير مبررة مما جعل الجمهور يفسر تصرفها بمحاولة إثارة غضب وغيرة زوجته.

محمود شاهين وإلهام شاهين

محمود شاهين وإلهام شاهين

محمود شاهين وإلهام شاهين

محمود شاهين وإلهام شاهين

محمود شاهين وإلهام شاهين

محمود شاهين وإلهام شاهين

إلهام شاهين تفتح أبواب النيران على الجماهير بسبب ابن شقيقها

رد الفنانة إلهام شاهين على الانتقادات التي تعرضت لها عائلتها، بسبب حفل زفاف محمود شاهين، وقالت خلال حوارها مع "ET بالعربي :"معنديش تعليق، إحنا بنتعامل مع بعض كده وعيلتنا كده؛ ابن خالي أو خالتي أو عمي، بنتعامل كأننا أخوات بنسلم ونبوس بعض طبعنا كده".

وتابعت إلهام شاهين : "إلهام الصغيرة مالها ايه خصها بأفكاري وتصرفاتي، هما مش بيلاقولي حاجة ساعات خلاص استنفزوا كل الي عندهم فبيهاجموني في إلهام، لكن البنت صغيرة وفي بداية طريقها، حبيتها كممثلة أو لا مش مشكلة، البنت ناجحة وانا قولتلها ولا تقري ولا تهتمي".

كما رد محمود شاهين خلال تصريحات تلفزيونية على أزمة حفل زفافه قائلًا :" اللي قاعدين بينتقدوني ميعرفوش أي حاجه عني، ولا يعرفوا أنا مريت بإيه وميعرفوش حياتي عاملة إزاي، الشخص اللي كفرني ده ولا يعرفوا علاقتي بربنا إيه".