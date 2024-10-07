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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

حزب الله: استهدفنا انتشاراً لقوات الاحتلال في تلة الطيحات بصلية صاروخية

حزب الله
حزب الله

استهدف حزب الله، مساء اليوم الاثنين، انتشاراً لقوات الاحتلال الإسرائيلي، في تلة الطيحات بِصلية صاروخية وأصابوه إصابةً دقيقة.   

وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (6:00) من بعد ظهر يوم الاثنين 07-10-2024 انتشاراً لِقوات العدو الإسرائيلي في تلة الطيحات بِصلية صاروخية وأصابوه إصابةً دقيقة.   

وفي وقت سابق، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (5:10) من بعد ظهر يوم الاثنين 07-10-2024 مجموعة من الكريات شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة. 

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