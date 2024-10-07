تكريم الفائزين بمسابقة "مئذنة الأزهر للشعر العربي" في موسمها الرابع

كرّم مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، اليوم الاثنين، الفائزين فى مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر العربي» في موسمها الرابع، وذلك فى إطار النشاط الثَّقافي للمركز، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبحضور لفيف من قيادات وعلماء الأزهر، وبمشاركة عدد من الشعراء والطلاب الوافدين والأجانب.

وفاز بالمركز الأول، ابراهيم سامي ابراهيم حسان، عن قصيدة «عناقيد النور»، وفاز بالمركز الثاني، عامر حمدي محمود، عن قصيدة «سر اكتمال الكون»، وبالمركز الثالث، صهيب شعبان حسن، عن قصيدة «نداء عاجل»، وبالمركز الرابع، سكينة المرسي حسين جوهر، عن قصيدة «ليست هي النصف»، بينما فاز بالمركز الخامس، أحمد سلامة سليم عابد، عن قصيدة «المرأة».

وتتضمن جوائز المسابقة منح شهادة شكر وتقدير من فضيلة الإمام الأكبر للفائزين الخمس الأوائل، ويحصل الفائز الأول على درع "مئذنة الأزهر"، كما يتم نشر أسماء الفائزين وصورهم الشخصية على بوابة الأزهر الإلكترونية وبمجلة الأزهر الشريف وجريدة صوت الأزهر، علاوة على جوائز مالية قيمتها (25000) جنيه مصري للفائز الأول، و(20000) جنيه مصري للفائز بالمركز الثاني، و(15000) جنيه مصري للفائز بالمركز الثالث، و(10000) جنيه مصري للفائز بالمركز الرابع، و(5000) جنيه مصري للفائز بالمركز الخامس.

احتفالية لتكريم الفائزين في مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر العربي»



ونظّم مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، اليوم بمركز الأزهر للمؤتمرات، احتفالية لتكريم الفائزين في مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر العربي» في موسمها الرابع والتي تهدف إلى اختيار أفضل خمس قصائد عمودية نظمت باللغة العربية الفصحى عن تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ، التزاما بالدستور المصري الذي يعبر عن إرادة الشعب المصري والذي رسخ قيم العدالة والمساواة، وانطلاقا من مبدأ تكافؤ الفرص، وما كفله الدستور للمرأة مـن حقـوق، وتماشيا مع رؤية مصر 2030 وإستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل.