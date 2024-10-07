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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

صالون أوبرا دمنهور الثقافي يناقش القوة الناعمة ودورها فى بناء الإنسان.. الليلة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تقدم  دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ضمن نشاطها الثقافي والفكري صالونا ثقافيًا بعنوان "القوة الناعمة ودورها في بناء الإنسان"،  في السابعة مساء اليوم،  الاثنين على مسرح أوبرا دمنهور، في إطار  فعاليات وزارة الثقافة الهادفة إلى إجراء حوار إبداعي في كل المجالات.

ويستضيف  كل من الدكتور الشريف منجود، رامي دسوقي، وتديره ماريان كمال، يأتى  الصالون ضمن نشاط الأوبرا الثقافي والفكري، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

يستضيف نخبة من المفكرين والمبدعين لمناقشة موضوعات هامة بمختلف المجالات، مما يسهم في إثراء المشهد الثقافي والفكري المصري.

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