تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. شباب النواب: نتائج البعثة الأولمبية علي رأس أولوياتنا

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، اجتماعا لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس في الفصل التشريعي الثاني.

وأكد الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، أن نتائج البعثة الاولمبية، تأتي علي رأس أولوياتنا خاصة أن هناك توجيه رئاسي بشأن التحقيق في نتائج البعثة والاتحادات المختلفه، لافتا إلي اللجنة أرست مبدأ جديد وهو الرقابة السابقة على البعثة الأولمبية قبل السفر لباريس وعقدت اجتماعا امتد لمدة 7ساعات بغرض تحقيق افضل نتائج ممكنة للاتحادات المختلفة.

واضاف خلال الاجتماع تم الاستماع لعروض تقديمية لرؤساء الاتحادات تتضمن مستهدفات الاتحادات المشاركة في الأولمبياد واحتياجاتها المالية، وتم التوصية بتنفيذ متطلباتهم وذلك بحضور وزير الشباب، ورئيس اللجنة الأولمبية، مشيراً إلي أن اللجنة لديها مضبطة ستقارن بما وعد به رؤساء الاتحادات وما التزمت به وزارة الشباب من تقديم أوجه الدعم المختلفه وما تم تحقيقه فعليا من نتائج علي الارض .

واشار الي ان اللجنة حرصت علي التوصية بتوفير الدعم المالي لكل اتحاد وفقا للتدفقات والجدول الزمني الذي طالب به رؤساء الاتحادات المختلفه، مؤكدا أن الدور الرقابي للجنة لن يقت علي الاتحادات واللجنة الأولمبية فقط ولكن سيمتد أيضاً الي وزارة الشباب، في ظل انفاق ما يتخطي المليار جنيه و ٢٠٠ مليون من الجنيهات علي البعثة، وفقا لما أعلنه وزير الشباب من قبل ولم يتم تحقيق المستهدف.

وأكد رئيس لجنة الشباب، ان اللجنة ستناقش هذا في ضوء بعض البيانات الصادرة عن الوزارة، بشأن البعثة الاولمبية.

فيما طالب النائب مجدي الأمير، بوضع خطة موضوعية بشأن تنفيذ الطلبات المقدمة من النواب لتطوير لمراكز الشباب أو الأندية، مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك رؤية واضحة للوزارة.

وشدد النائب محمد لبيب، وكيل اللجنة، بضرورة تحديد العلاقة وتنظيمها مع وزارة الشباب والرياضة، بالشكل الذي يلبي طلبات النواب لدؤائرهم المختلفة وهو ماطالب به النائب نشأت العمدة، أمين سر اللجنة، وقد طالبت النائبة نجوي خلف، بتكريم الأبطال البارالمبيين.

من جانبها طالبت النائبة هادية حسني، بتكريم اتحاد الخماسي الحديث، خاصة انها منظومة ناجحة ومتفوقة .