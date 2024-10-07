"كفروني وأنا مبسوط".. محمود شاهين يهاجم منتقديه|سر تصرفات "إلهام الصغيرة"

تعرض مدير التصوير محمود شاهين، ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين، إلى موجة حادة من الانتقادات خلال الفترة الأخيرة بسبب حفل زفافه الذي أثار حالة من الدهشة وغضب المصريين بسبب بعض المشاهد من داخل العرس التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مما لاقت العائلة بأكملها انتقادات كثيرة وسط تأكيد الجماهير بأن هذه المشاهد لا تليق أو تتناسب مع العادات والأعراف المصرية.

حفل زفاف محمود شاهين

محمود شاهين يفتح النار على منتقدي: انبسط الحمد لله بفرحي جدًا

وصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي محمود شاهين، بأن حفل زفافه الذي أقيم في فيلا الفنانة إلهام شاهيم في منطقة المنصورية، كان على الطريقة الأوروبية إذ ظهر وهو في حالة سكر وفقدان للوعي وكان ممسكًا بزجاجة خمر، وارتكب أفعال لا تليق بالعادات والتقاليد المصرية، ورقص بطريقة مبالغ فيها ولم يستطع السيطرة على تصرفاته، مما دفعه إلى الرد على المنتقدين ومهاجمتهم.

حفل زفاف محمود شاهين

حفل زفاف محمود شاهين

حفل زفاف محمود شاهين

حفل زفاف محمود شاهين

حفل زفاف محمود شاهين

حفل زفاف محمود شاهين

حفل زفاف محمود شاهين

حفل زفاف محمود شاهين

قال محمود شاهين في تصريحات تليفزيونية :" اللي قاعدين بينتقدوني ميعرفوش أي حاجه عني، ولا يعرفوا أنا مريت بإيه وميعرفوش حياتي عاملة إزاي، ولا يعرفوا علاقتي بربنا إيه الشخص اللي كفرني".

وأضاف محمود شاهين :" كل ما في الموضوع فرحي كان تريند شكرا لكن شوية وهيموت، معنديش رد على كل الانتقادات دي غير إني واحد انبسط الحمد لله بفرحي جدًا، ومبسوط أوي أننا حققت الحلم اللي أنا كنت عايزه، واتجوزت الإنسانة اللي كنت بحبها".

محمود شاهين يرد على شائعة علاقته بإلهام صفي الدين

على الرغم من المشاهد والأحداث الكثيرة التي حدثت في حفل زفاف محمود شاهين، من رقص وشرب الخمور وأحضان وقبولات، إلا أن أكثر ما لفت أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي هو موقف إلهام صفي الدين وتصرفاتها الغير مبررة، إذ ظهرت وهي ترقص مع العريس عدة مرات وتنهار في البكاء وتقبيله بشكل غريب، مما جعل الجمهور يفسر تصرفها بمحاولة إثارة غضب وغيرة زوجته.

وعلق محمود شاهين على هذا الأمر قائلًا :" أنا بالنسبة لإلهام أخوها وصاحبها وبتجوز، دي فرحة رهيبة لأن الكل كان بيعيط، الناس ركزت بس بأنها بتهتم بيا ودي بنتي وأختى وصحبتي وإحنا عيلة، فهل في بين الأخوات أي حاجة الناس دي بتفكر إزاي".

حفل زفاف محمود شاهين

وكانت قد كشفت الفنانة إلهام صفي الدين المعروفة في الوسط الفني باسم "إلهام الصغيرة"، عن سبب بكائها في حفل زفاف محمود شاهين خلال لقائها مع برنامج ET بالعربي قائلة : "بالنسبالي نانا حياتي كلها، ده أخويا الكبير، ده السند بتاعي، ربنا يسعدهم ويهنيهم ويعملهم اللي فيه الخير، هما الاتنين قلبهم طيب وبيحبوا الحياة وبيحبوا بعض قوي، ربنا يقدرلهم اللي فيه الخير".

وأضافت : "قعدت أعيط النهاردة زيي زي الطفلة الصغيرة، عشان حبيبي هيتاخد بس هو مش هيتاخد مني برضه، مها أختي برضه وجميلة ومبسوطة لهم أد الدنيا".

حفل زفاف محمود شاهين