الشئون العربية بـ "الصحفيين" تستضيف سفير سلطنة عمان الأربعاء

تنظم لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين بعد غد الأربعاء حوارا مفتوحا مع عبدالله بن ناصر الرحبى، سفير دولة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية.



صرح بذلك حسين الزناتى وكيل النقابة مقرر لجنة الشئون العربية مشيرا إلى ان اللقاء يأتي في اطار الإطلاع علي الموقف العماني من تطورات الأوضاع في المنطقة الآن بالإضافة إلي أوجه التعاون الثنائي مع مصر في الفترة الراهنة ومدي تطورها علي المستويين السياسي والاقتصادي.



وأشار الزناتي إلى أن اللقاء الذي قام بإعداده الكاتب الصحفي ناصر عبد الحفيظ يبدأ في الثانية ظهرا بالدور الثالث بمبنى النقابة بحضور النقيب خالد البلشى وعدد من اعضاء مجلس النقابة والزملاء الصحفيين والإعلاميين.