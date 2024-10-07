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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

من أسوان للإسكندرية.. ماراثون رياضي للتوعية بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع

بوابة الوفد الإلكترونية

انطلق الماراثون الرياضي الضخم، الذي يمتد من أسوان إلى الإسكندرية، بمشاركة 1500 متطوع من وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة صناع الحياة مصر، حيث مر  بـ 21 محافظة، ووزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك في إطار فعاليات مبادرة  "أحسن صاحب" للتوعية بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع التي أطلقتها.

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ويهدف هذا الماراثون الرياضي إلى نشر رسالة التوعية بأهمية أن يكون كل فرد "أحسن صاحب" للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تشجيع التفاعل الإيجابي والاندماج المجتمعي.

وتندرج هذه الفعالية ضمن حملة "أحسن صاحب" الأوسع نطاقاً، التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع مؤسسة صناع الحياة مصر ووزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وتهدف الحملة إلى التوعية بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتقليل العزلة الاجتماعية التي قد يعاني منها الأشخاص ذوو الإعاقة، فضلا عن تعزيز ثقافة الاحترام والمساواة بين جميع أفراد المجتمع.

وسيتم تحقيق هذه الأهداف من خلال جهود 10,000 متطوع من مؤسسة صناع الحياة مصر ووزارة الشباب والرياضة.

 

ومن المتوقع أن يساهم هذا الماراثون وحملة "أحسن صاحب" بشكل كبير في تغيير المفاهيم المجتمعية السائدة حول الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز ثقافة التضامن والاندماج، كما سيساهم في بناء مجتمع أكثر شمولاً وتسامحاً.

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