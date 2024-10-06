التضامن تنفذ 200 قافلة على مستوى 19 محافظة

في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"..

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريراً عن فعاليات حملة "هنوصلك لإصدار مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة" على مستوى المحافظات، وذلك عقب انطلاقها فى نسختها الثانية، والتى تنفذ بالتنسيق مع مكاتب التأهيل الاجتماعي المتنقلة ومؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصري، حيث تأتي الحملة في إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأشار التقرير إلى نجاح الحملة فى تنفيذ 200 قافلة منذ انطلاق فعاليات النسخة الثانية فى 28/7/2024 على مستوى 19 محافظة وهى " القليوبية - المنوفية - كفر الشيخ ـ الغربية - بني سويف - أسيوط - المنيا- سوهاج - قنا ـ- الأقصر - أسوان- الإسكندرية ـ السويس - الدقهلية - الإسماعيلية - دمياط - البحيرة - الشرقية - شمال سيناء"، وذلك بمشاركة 77 مكتب تأهيل متنقل وباستهداف 192 قرية على مستوي الجمهوية.

وأوضح التقرير أن الحملات وجدت إقبالاً واسعاً من المواطنين، حيث تردد عليها 10500 مواطن للاستفادة من الخدمات المقدمة، ونجحت الحملة فى تسجيل 2391 من ذوى الإعاقة على المنظومة، وبشأن الإعاقات البسيطة والمتوسطة تم اتخاذ الإجراءات حيال التسجيل على موقع وزارة الصحة لاستخراج تقرير طبي مميكن أو عرضهم علي لجنة التظلمات في حال التظلم من عدم وجود إعاقة.

هذا وتعد حملة «هنوصلك» نموذجًا للتعاون المثمر بين الوزارة ومؤسسات المجتمع الأهلي، خاصة مؤسسة صناع الحياة مصر والهلال الأحمر المصري، واستهدفت تسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على بطاقات الخدمات المتكاملة وتفعيل دور آلاف المتطوعين في طرق الأبواب بالتعاون مع مكاتب تأهيل متنقلة من قبل الوزارة للوصول إلى الفئات المستهدفة بالحملة بمختلف محافظات مصر.

وقد اتخذت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان إجراءات للتسهيل على ذوي الإعاقة، حيث تم دمج إجراءات التقييم الطبي والتقييم الوظيفي في لجنة واحدة بعدد (٢٢) لجنة على مستوى المحافظات بشكل تجريبى، لسرعة تحديد الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف لاستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

