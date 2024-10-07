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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

رابطة الأندية تكشف حقيقة عدم إقامة قرعة لـ الدوري المصري الجديد

رابطة الأندية المصرية
رابطة الأندية المصرية

كشفت رابطة الأندية المصرية حقيقة عدم إقامة قرعة لمسابقة الدوري المصري خلال الموسم الجديد 2024/2025، بعد الأنباء التي ترددت خلال الفترة الأخيرة.

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وكانت ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية، قد أكد على أن الشركة المسؤولة عن إعداد جدول الدوري خلال الموسم الجديد، تقوم خلال الفترة الحالية بالإعلان عن جدول المباريات بدون تأجيلات، مما جعل هناك أنباء بأن الدوري سيُلعب بدون إقامة قرعة بين الأندية.

وأعلنت رابطة الأندية عبر المركز الإعلامي: "بالطبع، لا صحة لعدم إجراء قرعة للدوري المصري الممتاز الموسم الجديد".

وتابعت: "سيتم إجراء القرعة قبل بداية الموسم بـ 10 أيام".

الجدير بالذكر أن رابطة الأندية أعلنت أن بطولة الدوري المصري الموسم الجديد ستقام من دور واحد كمرحلة أولى، ثم يتم تقسيم الأندية إلى مجموعتين، بداية من المركز الأول حتى التاسع ينافسون على لقب الدوري.

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