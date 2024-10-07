السفير الألماني ينبهر بإمكانيات الجامعة الألمانية بالقاهرة

أعرب يورجن شولتس، السفير الألماني الجديد في مصر، وعضو مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، عن انبهاره بإمكانيات بحرم الجامعة الألمانية بالقاهرة.

جاء ذلك خلال حضوره اليوم الثاني من حفل تخرج طلاب الجامعة الألمانية بالقاهرة، بحضور الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، والدكتور ياسر حجازى رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة.

وأكد السفير الألماني أن كل من الجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية من أنجح وأكبر الجامعات الألمانية العابرة للحدود في العالم.

وأعرب السفير الألماني عن سعادته بالمشاركة في اليوم الثاني لاحتفالات الجامعة الألمانية بتخريج دفعة جديدة من طلابها لجميع كليات الهندسة: هندسة وعلوم المواد، وهندسة و تكنولوجيا الإعلام، وهندسة وتكنولوجيا المعلومات، وبرنامج الهندسة المدنية، وبرنامج الهندسة المعمارية و التصميم الحضري.

و أشار السفير الألماني في كلمته التي ألقاها إلى أن هذه الزيارة الأولى له لحرم الجامعة الألمانية منذ توليه منصب سفير ألمانيا في مصر، إذبدأت زيارته بجولة تفقدية لحرم الجامعة بما تحويه من معامل وكليات، وابدى انبهاره بما شاهده.

رسالة السفير الألماني لخريجي الجامعة الألمانية بالقاهرة

ووجه السفير الألماني رسالة إلى الخريجين قائلًا: "أعزائي الخريجين أعلم أنكم قضيتم فترات طويلة في هذه الجامعة في معاملها وقاعات المحاضرات وقمتم بمناقشات مستفيضة مع اساتذتكم و اليوم تتسلمون شهادة إتمام درجاتكم العلمية سواء أن كانت البكالوريوس -الماجستير - الدكتوراه كنتاج لهذا الجهد الذى بذلتموه على مدار السنوات الماضية، فقد اخترتم الجامعة الالمانية بالقاهرة كمكان للدراسة نظراً لتميز برامجها الدراسية و إنني علي يقين ان الجامعة أمدتكم بحزمة من المهارات الفريدة والمؤهلات اللازمة لارتياد أسواق العمل المصرية و الألمانية".

و تابع قائلاً:" أعزائي الخريجين انتم القوة التي سوف تساهم في تشكيل مستقبل مصر والمنطقة وألمانيا، زار رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتانمير الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية، الشقيقة الصغرى للجامعة الألمانية بالقاهرة، وأشار خلالها في كلمته إلى ان مصر تتمتع بكنز حقيقى يكمن في سكانها، الذين لديهم طاقات كبيرة في مجالات الإبداع والابتكار و حب الاستطلاع.

واختتم السفير الألماني كلمته بحث الخريجين علىالالتزام بالطموح والحرص على الاستمرار في التفوق والنجاح متمنياً لهم كل التوفيق في حياتهم المستقبلية.