انخفاض لأسعار الحديد اليوم |اعرف وصل كام ؟

أعلنت شركة حديد عز، خفض أسعار حديد التسليح بنحو 2500 جنيه، ليبلغ إجمالي الخفض خلال العام 17.080 جنيه، منذ يناير الماضي وحتى الآن، وذلك بعدما وصل لمستويات قياسية غير مسبوقة في بداية العام الجاري.

أسعار الحديد

وذكرت مصادر في السوق المصرية، أن شركة حديد عز أعلنت اليوم خفضا كبيرا في أسعار حديد التسليح الأكثر استهلاكا في السوق.

بحسب المصادر، تم خفض سعر حديد التسليح بمقدار 2500 جنيه اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024، ليصل سعر الحديد الجديد إلى 38.200 جنيه للطن تسليم أرض المصنع شامل ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد عز اليوم للمستهلك

وتابعت المصادر، أن تخفيض أسعار حديد التسليح من قبل شركة حديد عز، يأتي استمرارًا للتراجع الملحوظ في أسعار بيع حديد عز خلال عام 2024.

ويعتبر الخفض الجديد لأسعار حديد التسليح، هو الثالث من نوعه خلال العام الحالي 2024 وعلى مدار 6 أشهر فقط؛ وبإجمالي تراجع في السعر بمقدار 17.080 جنيه.

وكان السعر السابق لحديد التسليح من شركة حديد عز تسليم أرض المصنع شامل ضريبة القيمة المضافة، 55.280 جنيها في نهاية يناير 2024، وخفضته الشركة إلي 46.500 جنيه في فبراير، ثم إلى 40.700 جنيه في إبريل، وحاليًا تم خفض سعر الحديد إلى 38.200 جنيه، وبإجمالي خفض في سعر طن حديد التسليح بمقدار 17.080 جنيها بنسبة خفض 31% خلال عام 2024.

وقال أحد المنتجين المحليين، إن أسعار البيليت والحديد شهدت تراجعا خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما يضع ضغوطا على أسعار البيع رغم ثبات التكلفة.

سعر الحديد اليوم الإثنين 7 أكتوبر 2024 على بوابة الأسعار المحلية والعالمية

ويأتي سعر الحديد والأسمنت وفقًا لتحديثات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء كالتالي:

- سجل سعر طن الحديد الاستثماري قيمة 40857 جنيهًا للطن.

- سجل سعر طن حديد عز قيمة 42030 جنيهًا للطن.

- استقر سعر طن الأسمنت عند 2766.15 جنيه للطن.

سعر الحديد اليوم الإثنين 7 أكتوبر 2024 لشعبة مواد البناء

جاءت أسعار الحديد وفقًا لشعبة مواد البناء كالتالي:

- سجل سعر الحديد أرض المصنع 36- 39 ألف جنيه.

- يتراوح سعر الحديد للمستهلك بين 38000 و41000 جنيه.

- يتراوح سعر حديد عز اليوم وفقًا للسعر المعلن من الشركة بين «40700 -41 ألف جنيه».

- سعر حديد السويس سجل 39000 جنيه.

- سعر حديد المراكبى سجل قيمة 41000 جنيه.

- حديد بشاي يسجل 41000 جنيه.

- سعر حديد العشري يسجل 37500 جنيه.

- سعر حديد الجيوشي يسجل 39 ألف جنيه.

سعر الأسمنت اليوم

- سجل سعر طن الأسمنت قيمة 2807.69 جنيه للطن بالأسواق.