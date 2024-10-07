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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

صور| "حديقة الزهرية" بالزمالك تستقبل زوارها من المواطنين على مدار اليوم

إقبال المواطنين على
إقبال المواطنين على حديقة الزهرية بمنطقة الزمالك

تشهد حديقة الزهرية بمنطقة الزمالك،  إقبالا كبيرا من المواطنين، من سكان المنطقة، والمناطق المجاورة لها، من محافظتي القاهرة والجيزة على مدار اليوم.

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وزارة الزراعة تنفي إغلاق حديقة الزهرية بالزمالك

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جهود وزارة الزراعة في تعزيز زراعة الأقطان المصرية

وقالت وزارة الزراعة في بيان لها، أن الحديقة شهدت أمس الأحد تزامنا مع اجازة ذكرى ٦ اكتوبر، واليوم الإثنين، إقبالا كبيرا من المواطنين، بغرض التنزه، والاستمتاع بالأجواء النباتية، والخضراء، والزهور.

إقبال المواطنين على حديقة الزهرية بمنطقة الزمالك

وتتبع الحديقة معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية.

إقبال المواطنين على حديقة الزهرية بمنطقة الزمالك

 أوضح البيان أن الحديقة تقع  على مساحة تزيد على ٨ فدان،  وتم إنشاءها في أواخر القرن التاسع عشر، وتضم مجموعة من الأشجار والنباتات النادرة والعمرة، والصوب  الزحاجية، كما تعد متنفسا لأبناء وأهالي منطقة الزمالك والمناطق المجاورة لها، ويبلغ سعر تذكرة الدخول ١٠ جنيهات فقط، حيث تفتح أبوابها من الساعه الثامنة صباحا، وحتى نهاية اليوم.

إقبال المواطنين على حديقة الزهرية بمنطقة الزمالك

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، قد نفت أنباء حول إغلاق الحديقة، لافتة إلى أنها تفتح أبوابها أمام الجمهور من الزائرين على مدار اليوم.

إقبال المواطنين على حديقة الزهرية بمنطقة الزمالك

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