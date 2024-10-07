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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزارة الزراعة تنفي إغلاق حديقة الزهرية بالزمالك

وزارة الزراعة واستصلاح
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

تنفي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الاخبار التى تداولتها بعض الصحف والمواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي بشأن إغلاق حديقة الزهرية التابعة للوزارة في منطقة الزمالك وتؤكد الوزارة أن هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة.

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جهود وزارة الزراعة في تعزيز زراعة الأقطان المصرية

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وزارة الزراعة توفر البيض والبطاطس بأسعار مخفضة

واضافت الوزارة في بيانها الصادر اليوم ان الحديقة مفتوحة أمام الجمهور ولم يتم اغلاقها.

 

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الاخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات مغلوطة لا تستند إلى حقائق وقد تثير البلبلة في المجتمع.

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