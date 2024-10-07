غضب بسبب تكرار حوادث القطارات بالمنوفية.. 4 ضحايا لشباب في عمر الزهور

سيطرت حالة من الحزن الممزوج بالغضب على أهالي محافظة المنوفية اليوم خاصة بعد مصرع 4أشخاص في حوادث قطا متفرقة جميعهم شباب في عمر الزهور وحوادث القطارات لا تزال مستمرة، دون أن ضع لها حد من قبل المسؤولين عن هذا المرفق الحيوى الذى ساهم فى بناء مصر على مر العصور، ليعرض خطة تطوير السكك الحديدية.

ونشر رواد التواصل الاجتماعي فيسبوك بمحافظة المنوفية بعض الصور المؤلمة من موقع الحادث، وبعد وقوع الحادث الخاص باصطدام القطار الي 4 أشخاص فور وقوع الحادث أظهرت حجم وهول ماحدث لهم ،ما نتج عن قوة تصادم القطار بالأشخاص من تحويلهم الي اشلاء متطايره لمسافة كبيرة.

«القطاع يحتاج إلى تطوير المزلقانات»

ورغم أن لغة الأرقام تؤكد أن هذا القطاع يحتاج إلى تطوير، إذ أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى تقرير له قبل نحو عام، أن 80% من تلك الحوادث ناتجة عن اصطدام مركبات القطارات ببوابات المنافذ "المزلقانات"، إلا أن أحدا لم يتحرك، كما أشار التقرير إلى أن عدد الحوادث الناجمة عن ذلك السبب يبلغ عددها 1435 حادثا، وأن إجمالى عدد حوادث القطارات خلال العام الماضى بلغ 1793 حادثا، مقابل 1249 حادثا في الأعوام التالية، ما يعنى ارتفاع معدل الحوادث بنسبة 43.6%، وكان للوجه البحرى نصيب الأسد إذ شهد 1134 حادثا.

«مصرع 3 أشخاص في حادثي قطار منفصلين بالمنوفية»

وآخر ما شهده مرفق السكة الحديد، ما حدث اليوم،كان قدشهد مركزا بركة السبع وقويسنا بالمنوفية حادثين منفصلين لقطارين أسفرا عن مصرع شابين ومسن، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وذلك في أثناء مرورهم من أماكن غير مسموح للمرور منها.

لقي شابين مصرعهما تحت عجلات القطار بالقرب من مزلقان عرب الرمل التابع لدائرة مركز شرطة قويسنا، وجرى نقل الجثمانين إلى مستشفى قويسنا المركزي، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصرع شابين تحت عجلات القطار قبل مزلقان عرب الرمل



تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا يفيد ورود بلاغ بمصرع شابين، في أثناء مرورهما من مكان غير مخصص للعبور بالقرب من مزلقان عرب الرمل وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لتحقيق في الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع شابين أحدهما يدعى م، غ، ف، وجرى نقل الجثمانين إلى ثلاجة مستشفى قويسنا المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، ولحين اصدار قرارات الدفن.

وحررت القوة الأمنية محضرا في الواقعة، وجار العرض على جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وسماع أقوال شهود العيان، تمهيدا لاستخراج، تصريح الدفن واستلام الأسر للجثامين.

«مصرع مسن تحت عجلات القطار قبل مزلقان جنزور بالمنوفية »

وفي بركة السبع لقي مسن مصرعه تحت عجلات القطار قبل مزلقان جنزور بنحو 150 مترا، وذلك في أثناء عبوره من مكان غير مخصص لعبور المشاة وجرى إبلاغ الجهات الأمنية ونقل الجثمان إلى مستشفى بركة السبع المركزي.

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بوصول جثمان ع، أ، ف 67 بالمعاش وبسؤال شقيقه وشاهد عيان نفيا الشبهة الجنائية عن الواقعة وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

«مصرع شاب تحت عجلات القطار خلال محاولته اللحاق بمركز أشمون »

كما وقع حادث قطار في مركز أشمون بمحافظة المنوفية حيث لقي شاب مصرعه تحت عجلات القطار الروسي القادم من طنطا، في محطة شطانوف التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك في أثناء محاولته اللحاق بالقطار، خلال مسيره.

بلاغ مصرع شاب في حادث قطار بالمنوفية





وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بمصرع شاب تحت عجلات قطار في محطة شطانوف، وذلك في أثناء محاولة استقلال القطار خلال مسيره حيث سقط بين الرصيف والقطار.

التحقيق في حادث مصرع شاب بحادث قطار بالمنوفية

وبالانتقال والفحص تبين مصرع محمد ربيع عبد الحسيب مقيم قرية كفر صراوة دائرة مركز أشمون أثناء محاولة استقلال القطار أثناء مروره من محطة قطار شطانوف، وجرى استعداء الإسعاف ونقل الجثمان إلى المستشفى العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وأوضح مصدر أن القطار الذي كان يحاول الشاب اللحاق به، لا يقف في محطة شطانوف لأنها ليست من ضمن المحطات المقررة رسميا للقطار الروسي الوقوف بها، وحررت القوة الأمنية محضرا بالواقعة وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات وإصدار تصريح الدفن.

«مطالبات بالتطوير المزلقانات والعنصر البشري بشبكة السكك الحديدية بالمنوفية»

وطالب الأهالي بتطوير المزلقانات وتركيب بوابات إلكترونية لحماية المواطنين من حوادث القطارات كما طالبوا بضرورة تطوير العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية بمنظومة السكك الحديدية وحيث تعتمد ووضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه للعاملين بقطاع السكك الحديدية من خلال التأهيل والتدريب بالكليات الحربية و التكنولوجية .