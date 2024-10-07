أبو عبيدة: عملية طوفان الأقصى الأكثر احترافية ونجاحًا في العصر الحديث
قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إن معركة طوفان الأقصى جاءت بعدما توغل العدو في الاستيطان والتهويد والعدوان على الأسرى .
وأضاف بمناسبة مرور عام على طوفان الأقصى، أن الشعب الفلسطيني صمد صمودا أسطوريا رغم خذلان القريب وجبن الأنظمة وتواطئها ورغم بطش العدو وقوى البغي والعدوان .
وفي السطور التالية أبرز تصريحاته:
عام مر على عملية الكوماندوز الأكثر احترافية ونجاحا في العصر الحديث.
ضربنا العدو ضربة استباقية هائلة بعدما وصل تخطيطه لضربة كبرى للمقاومة بغزة مراحله النهائية .
معركة طوفان الأقصى جاءت بعد أن وصل الاحتلال عدوانه على الأقصى لمرحلة خطيرة غير مسبوقة .
في محيط فلسطين جبهات مشتعلة تقاتل إلى جانب شعبنا وتسنده وتقاتل العدو مباشرة وتكبده خسائر كبيرة مثل لبنان الحر العزيز الصامد .
مسيرات اليمن والعراق و لبنان تتجول في سماء فلسطين المحتلة وتضرب العدو وتكبده خسائر كبيرة .
عمليات المقاومة تستنزف القدرات الأمنية والدفاعية للعدو وتكبده خسائر اقتصادية وتفرض عليه التهجير .