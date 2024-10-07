رئيس اتحاد العمال المصريين بروما: 150 فرصة عمل مُختلفة بالسوق الإيطالي

في حوار خاص للوفد..

أطلق الاتحاد الوطني للحرف والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مشروعًا أوروبيًا تحت عنوان "مسارات العمل للحرف اليدوية والشركات الصغيرة والمتوسطة- التدريب على التوظيف"، يهدف لتعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا وإسبانيا، بالإضافة إلى جهات أوروبية أخرى.

كما وقع الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا، اتفاقية تعاون مع داريو كوستنتيني، رئيس الكونفدرالية الإيطالية للحرفيين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتأهيل العمالة من الشباب المصريين وفق احتياجات سوق العمل الإيطالي.

وفي حوار خاص للوفد، أكد الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا، أن المشروع يسعى لتحقيق إدماج اجتماعي وثقافي للعمال في مجتمعاتهم الجديدة، إلى جانب تحسين نظام التعليم المهني في مصر.

وأضاف "إسكندر"، كما سيوفر المشروع أيضًا تدريبًا مهنيًا لـ 200 عامل ممن لن يسافروا، بهدف تعزيز ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المحلية.

وإليكم نص الحوار:-

في البداية حدثنا عن اتحاد العمال المصريين فى إيطاليا؟

اتحاد العمال المصريين فى إيطاليا يعد من أكبر اتحادات نقابات عمال إيطاليا، ويضم حوالى 3.5 مليون عامل، وسنقوم بافتتاح عدة فروع له فى مناطق مختلفة داخل إيطاليا لتقديم خدماته لأكبر عدد من المستفيدين.

كما يلعب اتحاد العمال المصريين في إيطاليا دورًا محوريًا في تمثيل العمال المصريين في الخارج والدفاع عن حقوقهم، إلى جانب تعزيز شراكات مهنية وتعليمية تسهم في رفع مستوى الكفاءات المصرية في أسواق العمل الأوروبية.

حدثنا عن فرص العمل الجديدة فى إيطاليا ومشروعك لجلب عمالة حرفية للسوق الأوروبي؟



وقعنا مع داريو كوستانتينو رئيس الكونفدرالية الإيطالية للحرفيين فى العاصمة روما، اتفاقية لإطلاق مشروع جلب عمالة حرفية، وتوفر المُبادرة 150 فرصة عمل مُختلفة بالسوق الإيطالي، منهم 30 فرصة للإناث بنسبة 20 %.

كما أن معهد دون بوسكو يتولّى عملية التأهيل اللغوي للمُتقدّمين للمبادرة، بشأن تعليم اللغة والثقافة الإيطالية.

حدثنا عن البرنامج التأهيلي لمشروع جلب عمالة حرفية لإيطاليا؟



البرنامج التأهيلي يشمل 100 ساعة مجدولة لتعليم اللغة الإيطالية؛ فضلًا عن 10 ساعات من التعريف بالثقافة الإيطالية، وكيفية الانخراط في المجتمع الإيطالي، ومعرفة عاداته وتقاليده، وقوانينه.

أهمية ودعم المشروع للهجرة غير الشرعية؟



وتعتبر المبادرة وسيلة ضمن خطة أوسع تنتهجها الحكومة الإيطالية لوقف رحلات الهجرة غير الشرعية إليها، بالتعاون بين الاتحاد والكونفدرالية العامة الإيطالية للحرفيين، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وعكفت الحكومة الإيطالية على مدى السنوات الماضية على التنسيق مع حكومات ومُنظّمات الدول المُصدّرة للمهاجرين غير الشرعيين مثل مصر وليبيا، وتونس.

فالحكومة الإيطالية لا تُريد مُهاجرين غير شرعيين، وهو السبب الرئيسي لـ إطلاق مُبادرة التشغيل، والتي تعتمد على طريقة شرعية للسفر والعمل.

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ما هى لمهن المطلوبة في إيطاليا؟

المبادرة تستهدف مجالات عمل مُعينة تحتاج إلى وفرة من العمالة، أبرزها المنشآت السياحية والصناعية، والمطاعم، حيث تحتاج إلى فنيين مُتخصصين في أعمال صيانة المرافق والأجهزة، وخبّازين، وصانعي حلوى، وحرفيين.

المبادرة أيضًا مُتاحة لدول أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي مثل إسبانيا، مُبينا أن المبادرة تختار 20 مُتقدّما لتأهيلهم للسفر والعمل في إسبانيا، بشرط إتقان اللغة الإسبانية، وانضمت مؤخرًا دولة اليونان للمبادرة وسنقوم بمناقشة الخطة معهم.