بخطوات سهلة وبسيطة| حضّري باستا روما سيهات

تفضل الأمهات تحضير الوصفات الشهية المفضلة لدى أفراد أسرتها لتدفع الملل والرتابه عن تكرار نفس الوصفات بنفس طريقة التحضير والمكونات وتميل لتحضيرها مثلما تحضر في المطاعم الشهيرة.

وتحتل الباستا مكانة خاصة بين الأطباق الرئيسية المفضلة داخل البيوت المصرية والعربية واليوم نقدم لكِ طريقة تحضير باستا روما سيهات بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- الفيتوتشيني : عبوة (باستا / بما يعادل 400 غم)

- صدر الدجاج : 200 جم (مشوي)

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- دقيق : ملعقة كبيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- جبن البارميزان : كوب (أصفر مبشور)

- كريمة الطبخ : نصف كوب

- حليب : كوب

- ريحان ناشف : حسب الرغبة (للتزيين)

طريقة التحضير

اسلقي الباستا في قدر بحسب التعليمات على العبوة وصفيها من الماء واتركيها جانباً.

في قدر غير لاصق على النار المتوسطة سخني الزبدة وأضيفي الدقيق والملح والفلفل وحركي حتى تتمازج المكونات ويصبح المزيج ناعماً.

أضيفي الحليب ببطء للخليط وحركي حتى يبدأ الخليط بالغليان، ثم أضيفي الكريمة.

زيدي جبن البارميزان المبشور وحركي حتى يذوب.

أضيفي المكرونة المسلوقة وصدور الدجاج المشوية وحركي حتى تتمازج المكونات جيداً.

وزعي الباستا ساخنة في أطباق التقديم وزيني الوجه بالريحان وجبن البارميزان المبشور.