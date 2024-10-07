إصابة طفل بشظايا فى الرأس خلال تواجده بالمدرسة بأسوان

شهدت قرية الضما بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، إصابة طفل أثناء تواجده بالمدرسة بشظايا فى الرأس، مساء اليوم الاثنين، بعد وقوع مشاجرة بين عدد من الخارجين عن القانون حيث تبادلوا إطلاق الأعيرة النارية، وتم نقل الطفل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتعود التفاصيل عندما تلقى مركز شرطة كوم أمبو برئاسة الرائد أحمد ثروت رئيس المباحث، إخطارًا يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من الخارجين عن القانون داخل قرية الضما، حيث انهم تبادلوا فيها إطلاق الأعيرة النارية، مما أسفر عن إصابة طفل بشظايا فى رأسه أثناء تواجده بالمدرسة.

حيث انتقل رجال المباحث علي الفور لفض المشاجرة وفرض السيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها وحماية جميع المواطنين سواء الموجودين بالمنطقة أو المارة.

وتبين بالمعاينة أن الطفل المصاب يدعى محمد حمزه، ويبلغ من العمر 10 سنوات، وأنه إصيب بشظايا نارية فى الرأس تحديدًا ناحية الجانب الأيسر، بسبب تبادل الطلقات النارية بين الخارجين عن القانون، أثناء تواجده بمدرسة الشاذلية الابتدائية بقرية الضما.

وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الطفل المصاب إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.