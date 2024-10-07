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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

موقع عبري: حماس تمتلك مئات الصواريخ

بوابة الوفد الإلكترونية

 ذكر موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي، أن أجهزة الأمن الإسرائيلية ومسؤولين في القيادة الجنوبية، توقعوا أن حركة حماس لا تزال تمتلك مئات الصواريخ وقذائف الهاون من مختلف الأنواع، وهي تعمل على مدار الساعة لإعادة خط الإنتاج.

 

 وأشار الموقع إلى أن حماس أطلقت، اليوم الإثنين، الذي يصادف مرور عام على هجوم حماس الذي استهدف مستوطنات غلاف غزة وبدء العملية العسكرية البرية في القطاع، رشقات صاروخية استهدفت تل أبيب وسديروت.

 

الهجوم العسكري الإسرائيلي:

 ويشير إطلاق الصواريخ إلى استمرار قدرة حماس على الرد على الرغم من الهجوم العسكري الإسرائيلي المطول الذي يهدف إلى تدمير قدراتها القتالية.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي إنها أطلقت أيضا صواريخ على سديروت ونير عام وبلدات إسرائيلية أخرى بالقرب من غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض 5 صواريخ أطلقت من غزة.

 

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