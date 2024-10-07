إحتفالا بنصر أكتوبر.. رئيس مدينة مطاي يستقبل طلاب وطالبات المعهد الديني

تواصل كافة المصالح الحكومية بمحافظة المنيا، والتي تشمل مديريات التربية والتعليم وقصور الثقافة والشباب والرياضة، تنظيم إحتفالات نصر أكتوبر المجيد، تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا .

يأتي وفي إطار الإحتفالات بالعيد ال ٥١ بذكرى نصر أكتوبر العظيم، استقبل اليوم الإثنين، عويس قاسم غرياني رئيس مركز ومدينه مطاي، وفد من طلبة وطالبات المعهد الديني، وإداره مركز شباب مدينة مطاي ، وذلك لتقديم التهنئة للعاملين بالوحدة المحلية بذكرى انتصار أكتوبر العظيم .

من جانبه رحب عويس قاسم رئيس المركز، بالضيوف من الطلاب ، معبرا عن فرحته لإستقبالهم بالوحدة المحلية لمركز ومدينه مطاي ، وعبر عويس قاسم ، عن فرحته بالتهنئة بالذكرى الغالية على قلب كل مصري بالإنتصار على العدو في حرب أكتوبر، والوعي الكبير لدى طلاب المدرسة ، بإنتصارات الجيش المصري على العدو الإسرائيلي ، ومعرفته أمجاد الأمة المصرية، واثني على دور مركز شباب مطاي والقائمين عليه ، لنشر الوعي بإنتصارات الجيش المصري لدي الطلاب الواعدين.