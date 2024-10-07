الجالية المصرية في سلطنة عمان تحتفل بذكرى انتصار الـ6 من أكتوبر

بدعوة من السفير والملحق..

احتفلت الجالية المصرية بسلطنة عمان، بذكرى انتصار الـ6 من أكتوبر، وذلك بدعوة من السفير المصري خالد راضي والملحق العسكري المصري عقيد أركان حرب محمد جمعة.

وفي بداية الاحتفال بنصر أكتوبر تم عزف السلام الوطني العماني والمصري، وألقى السفير خالد راضي كلمة أشاد فيها بدور الجيش المصري في تحرير الأرض ورفع راية مصر والعرب في هذا اليوم العظيم.

كما أشاد السفير خالد راضي، في كلمته بالدور العماني الداعم دائما لمصر في كل القضايا المصيرية ومساندة ودعم الوطن، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ الأمة العربية بأكملها.

حضر الحفل أيضا المستشار محمد عبدالمنعم والمستشار أحمد شعيب نائب السفير، والقنصل منه ضياء، بالإضافة لسفراء الدول العربية والأجنبية ولفيف من أعضاء الجالية المصرية.

كما تم حضور أعضاء التحالف الدولي بسلطنة عمان للتنئهة بذكرى نصر أكتوبر المجيد يوم العزة والكرامة.

وفي نهاية الحفل دعا الجميع أن يحفظ الله مصر قيادة وشعبا وجيشا وكل عام ومصرنا الغالية بخير وسلام.