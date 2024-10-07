الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المغتربون المصريون

بدعوة من السفير والملحق..

الجالية المصرية في سلطنة عمان تحتفل بذكرى انتصار الـ6 من أكتوبر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

احتفلت الجالية المصرية بسلطنة عمان، بذكرى انتصار الـ6 من أكتوبر، وذلك بدعوة من السفير المصري خالد راضي والملحق العسكري المصري عقيد أركان حرب محمد جمعة.

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بالصور.. إقامة الملتقى الرابع لابناء الجالية المصرية في السعودية بمنطقة القصيم

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الجالية المصرية وممثلي الاتحاد العام يشاركون في احتفال مكتب الدفاع بذكرى انتصارات أكتوبر ببريطانيا

 وفي بداية الاحتفال بنصر أكتوبر تم عزف السلام الوطني العماني والمصري، وألقى السفير خالد راضي كلمة أشاد فيها بدور الجيش المصري في تحرير الأرض ورفع راية مصر والعرب في هذا اليوم العظيم.

 

كما أشاد السفير خالد راضي، في كلمته بالدور العماني الداعم دائما لمصر في كل القضايا المصيرية ومساندة ودعم الوطن، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ الأمة العربية بأكملها.

 

حضر الحفل أيضا المستشار محمد عبدالمنعم والمستشار أحمد شعيب نائب السفير، والقنصل منه ضياء، بالإضافة لسفراء الدول العربية والأجنبية ولفيف من أعضاء الجالية المصرية.

 

كما تم حضور أعضاء التحالف الدولي بسلطنة عمان للتنئهة بذكرى نصر أكتوبر المجيد يوم العزة والكرامة.

 

وفي نهاية الحفل دعا الجميع أن يحفظ الله مصر قيادة وشعبا وجيشا وكل عام ومصرنا الغالية بخير وسلام.

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