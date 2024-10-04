بالصور.. إقامة الملتقى الرابع لابناء الجالية المصرية في السعودية بمنطقة القصيم

في إطار جهود السفير طارق المليجي، القنصل المصري العام في الرياض، والذي اعتمد فيها علي التقارب التام والوصول الي ابناء الجاليه في كل ربوع المملكة السعودية، يقام الملتقي الرابع لابناء الجاليه المصرية وهذة المرة في القصيم.

وبدوره اشاد علي عويس، رئيس التحالف الدولي للمصريين بمنطقة الخليج، بجهود القنصليه المصريه بالرياض بعد نجاح عدة لقاءات لابناء الجاليه وحشد اكبر عدد من الشركات والبنوك والمستشفيات لتقديم الدعم لابناء الجاليه.

أما عن الجهات المشاركة في "ملتقى الجالية المصرية الرابع " القصيم - مركز الملك خالد الحضاري،

يومي 5-4 أكتوبر 2024 ، فهم كالتالي:-

أولاً : الجهات الحكومية

1- فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية

2-تجمع القصيم الصحي

3-فرع الهلال الأحمر السعودى

ثانياً : البنوك وشركات تحويل الأموال

1-بنك الرياض

2-بنك الإمارات دبي الوطني

3-شركة تحويلات كويك باي

4-شركة إنجاز للتحويلات

5-شركة تلي موني

6-شركة تحويلات الراجحي

7-شركة ارسال للتحويلات

ثالثاً : المستشفيات والمراكز الطبية

1-مستشفي الفريح

2-مستشفى القصيم الوطنى

3-مجموعة مستشفيات الحياة الوطني

4-مجمع السرايا الطبي

5-مجمع رفال الطبي

6-مجمع رشيد الطبي

7-مختبرات البرج

8-مختبر بلازما

9-شركة مدار المبدعون

10-جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية (دمي)

11-الجمعية الأهلية لداء السكري ببريدة

مركز هنا الأمل للأطراف الصناعية-12

13- فريق خبرات التطوعي التابع لجمعية المتقاعدين بمنطقة القصيم

14-شركة حوافل الجمال "مستحضرات طبية"

15-شركة الخليج العالمية المتحدة للتجارة

"مستحضرات طبية"

16-معارض أوراد الطبية

17-دكتور ام

18-زيار للنظارات

19-رؤية حوراء للنظارات الطبية والشمسية

رابعاً :المطاعم وشركات الأغذية والمشروبات

1-مطعم مسك

2-مطعم كازا ميزا

3-مطعم كشري وصلصة

4-مطعم فارس

5-شركة مخابز وحلويات الأرياف

6-شركة كوين للحلويات

7-دكان البلدي

8-الأسر المنتجة

9-شركة حلا الجزيرة

10-شركة ديوان الخليج للتوابل والأعشاب والقهوة

11-شركة المصنع السعودى كوالتى للآيس كريم

12-عصائر الباشا

13-شركة الجميل العالمية للتجارة (كينزا)

14-شركة اتحاد الخليج للأغذية (اوريجنال)

15-شركة بن زومة للتجارة الدولية والإنماء المحدودة (مياه مكة)

16- مصنع الريان للمياه

17-عربات الوجبات السريعة

خامساً : شركات الطيران

1-مصر للطيران

2-طيران النيل

3- العربية للطيران

4- شركة جوهرة البحار للعمرة والزيارة

سادساً : توكيلات السيارات

شركة الوعلان للتجارة

سابعاً : المدارس والأكاديميات الرياضية

1-مدارس مناهل التربية الأهلية

2-مدارس فجر القصيم

3-مدارس التميز العالمية

4-مدارس بوابة المعالي العالمية

5-مدارس نوران العالمية

6-مدارس منارات القصيم

7-أكاديمية مهارات لكرة القدم

8-أكاديمية جيل المستقبل

ثامناً : عطور

شركة النخبة للعود

تاسعاً: شركات ملابس

1-الأسر المنتجة

2-الغدونى للملابس الرياضية

3-مؤسسة بيت القميص

عاشراً : شركات شحن وأجهزة كهربائية

1-شركة سما اكسبريس

2-شركة رمادة لوسطاء الشحن

3-شركه ركن اللمعه للشحن البرى الدولى

4-شركة بي اتش ستور بن حمود للأجهزة الكهربائية

حادي عشر : فعاليات أطفال وعروض فنية

1-الفنان أشرف عبقرينو

2-الخطاط مصطفي سرور

3-شركة زمن الألعاب

4-شركة جزيرة الطفل

5-شركة عالم المغامرة للترفيه

6- فنون شعبيةد المحلات للشتوي.

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